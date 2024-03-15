Музей "Афросиаб" в Самарканде открыл для посетителей экспозиционный зал
© Sputnik В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
© Sputnik
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После реконструкции экспонаты музея остались прежними, однако теперь они смотрятся по-новому.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
© Sputnik
В последние годы музей, несмотря на свою значимость для Самарканда, был нерентабелен. Выставочное пространство, организованное в 1980 годах, устарело и мало привлекало посетителей.
"Долго думали, как сделать так, чтобы наш музей снова стал дружелюбным не только по отношению к археологам, ценителям археологических исследований, истории, но и к простым школьникам, людям преклонного возраста. К примеру, молодому поколению больше будет интересна визуализация экспонатов, а вот пожилым гражданам — классическая подача", — говорит заместитель директора по научной работе музея-заповедника Масуд Самибаев.
© Sputnik В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
© Sputnik
© Sputnik В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
© Sputnik
После реконструкции экспонаты остались прежними, однако теперь они смотрятся по-новому. Например, сырцовый кирпич с орнаментом, выставленный здесь под стеклянным куполом. Сам по себе он будет интересен в основном экспертам и ценителям истории. Но стоит перевести взгляд и перед посетителями возникает 3D-реконструкция кирпичной стены в виде диорамы. Рядом с ней расположился стенд с вспомогательной информацией.
"Интересна и диорама того, что находится под землей древнего городища Афросиаб. А там на глубине 10-12 метров город, который напластован друг на друга, то есть на месте одних домов в разные годы строились новые. Выглядит это как многослойный пирог. Городище Афросиаб считается одним из самых сложных археологических памятников в Центральной Азии. Но именно он показывает, что Самарканд был великим во все времена и стоял не на перекрестке цивилизаций, а в самом центре", — продолжает Масуд Самибаев.
В музее пять выставочных павильонов, каждый из которых рассказывает об истории возникновения, развитии города. Отдельное место в экспозиции занимает зал с настенными росписями резиденции правителя Вархумана во время приема послов.
"Изначально музей был посвящен именно этой настенной росписи, поскольку "Зал послов" был центральным экспонатом. Однако это было до недавнего времени. Теперь у нас есть росписи периода караханидов X-XI веков. Их мы планируем разместить на втором этаже музея. В настоящее время росписи находятся на стадии реставрации в Институте археологических исследований. Словом, на первом этаже у нас будет экспозиция, посвященная зарождению и раннему развитию города, в том числе и согдийскому периоду. На втором этаже – исламский период, вплоть до завоевания монголов, где это место — городище Афросиаб — перестало существовать как город, поскольку он переселился южнее в сторону нижнего "старого города", на месте которого в XIV веке Амир Темур создал свой новый город", — говорит Масуд Самибаев.
© Sputnik В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
© Sputnik
Также стоит заглянуть и в обновленный кинозал. Здесь можно просмотреть видео с 3D-реконструкцией того, каким был Самарканд в период его зарождения.
На реставрацию и строительные работы направили почти $330 тыс.
© Sputnik В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб"
© Sputnik