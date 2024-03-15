https://uz.sputniknews.ru/20240315/muzey-afrosiab-samarkand-otkrytiye-ekspozitsionnyy-zal-42968828.html

Музей "Афросиаб" в Самарканде открыл для посетителей экспозиционный зал

Музей "Афросиаб" в Самарканде открыл для посетителей экспозиционный зал

Sputnik Узбекистан

После реконструкции экспонаты музея остались прежними, однако теперь они смотрятся по-новому

2024-03-15T20:03+0500

2024-03-15T20:03+0500

2024-03-15T20:03+0500

самарканд

музей

заповедник

реставрация

ремонт

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Самарканде после реставрации открылся экспозиционный зал музея-заповедника "Афросиаб", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В последние годы музей, несмотря на свою значимость для Самарканда, был нерентабелен. Выставочное пространство, организованное в 1980 годах, устарело и мало привлекало посетителей.После реконструкции экспонаты остались прежними, однако теперь они смотрятся по-новому. Например, сырцовый кирпич с орнаментом, выставленный здесь под стеклянным куполом. Сам по себе он будет интересен в основном экспертам и ценителям истории. Но стоит перевести взгляд и перед посетителями возникает 3D-реконструкция кирпичной стены в виде диорамы. Рядом с ней расположился стенд с вспомогательной информацией.В музее пять выставочных павильонов, каждый из которых рассказывает об истории возникновения, развитии города. Отдельное место в экспозиции занимает зал с настенными росписями резиденции правителя Вархумана во время приема послов."Изначально музей был посвящен именно этой настенной росписи, поскольку "Зал послов" был центральным экспонатом. Однако это было до недавнего времени. Теперь у нас есть росписи периода караханидов X-XI веков. Их мы планируем разместить на втором этаже музея. В настоящее время росписи находятся на стадии реставрации в Институте археологических исследований. Словом, на первом этаже у нас будет экспозиция, посвященная зарождению и раннему развитию города, в том числе и согдийскому периоду. На втором этаже – исламский период, вплоть до завоевания монголов, где это место — городище Афросиаб — перестало существовать как город, поскольку он переселился южнее в сторону нижнего "старого города", на месте которого в XIV веке Амир Темур создал свой новый город", — говорит Масуд Самибаев.Также стоит заглянуть и в обновленный кинозал. Здесь можно просмотреть видео с 3D-реконструкцией того, каким был Самарканд в период его зарождения.На реставрацию и строительные работы направили почти $330 тыс.

самарканд

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