Подготовка кадров: Узбекнефтегаз перенимает опыт российского Газпрома
16:45 15.03.2024 (обновлено: 16:56 15.03.2024)
© Sputnik / Максим БлиновСтенд компании "Газпром" на выставке, организованной в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2018) в Сочи. Архивное фото
© Sputnik / Максим Блинов
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Компании провели семинар, посвященный изучению зарубежного опыта в формировании высококвалифицированной, ответственной команды.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Более 25 сотрудников АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт Газпрома в управлении человеческими ресурсами", сообщает пресс-служба узбекской нефтегазовой компании.
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
"Целью проведения данного семинара является изучение зарубежного опыта в формировании высококвалифицированной, ответственной и объединенной команды, эффективно решающей проблемы, стоящие перед Обществом", — говорится в сообщении.
Зарубежные специалисты рассказали об основных компонентах кадровой политики российской компании — эффективных механизмах, связанных с подбором, оценкой и использованием персонала, обучением и развитием, мотивацией и заработной платой.
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
В сообщении также отмечают, что в рамках меморандума, подписанного с компанией "Газпром", проводятся учебные курсы и семинары, направленные на повышение квалификации и знаний сотрудников, работающих в нефтегазовой отрасли.