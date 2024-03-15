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https://uz.sputniknews.ru/20240315/podgotovka-kadrov-uzbekneftegaz-opyt-gazprom-42967517.html
Подготовка кадров: Узбекнефтегаз перенимает опыт российского Газпрома
Подготовка кадров: Узбекнефтегаз перенимает опыт российского Газпрома
Sputnik Узбекистан
Компании провели семинар, посвященный изучению зарубежного опыта в формировании высококвалифицированной, ответственной команды
2024-03-15T16:45+0500
2024-03-15T16:56+0500
узбекистан
россия
газпром
узбекнефтегаз
меморандум
кадры
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Более 25 сотрудников АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт Газпрома в управлении человеческими ресурсами", сообщает пресс-служба узбекской нефтегазовой компании.Зарубежные специалисты рассказали об основных компонентах кадровой политики российской компании — эффективных механизмах, связанных с подбором, оценкой и использованием персонала, обучением и развитием, мотивацией и заработной платой.В сообщении также отмечают, что в рамках меморандума, подписанного с компанией "Газпром", проводятся учебные курсы и семинары, направленные на повышение квалификации и знаний сотрудников, работающих в нефтегазовой отрасли.
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подготовка кадры узбекнефтегаз опыт российский газпром компания семинар изучение зарубежный опыт формирование команда
подготовка кадры узбекнефтегаз опыт российский газпром компания семинар изучение зарубежный опыт формирование команда

Подготовка кадров: Узбекнефтегаз перенимает опыт российского Газпрома

16:45 15.03.2024 (обновлено: 16:56 15.03.2024)
© Sputnik / Максим БлиновСтенд компании "Газпром" на выставке, организованной в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2018) в Сочи. Архивное фото
Стенд компании Газпром на выставке, организованной в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2018) в Сочи. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Компании провели семинар, посвященный изучению зарубежного опыта в формировании высококвалифицированной, ответственной команды.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Более 25 сотрудников АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт Газпрома в управлении человеческими ресурсами", сообщает пресс-служба узбекской нефтегазовой компании.
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
Сотрудники АО Узбекнефтегаз приняли участие в онлайн-семинаре на тему Опыт Газпрома в управлении человеческими ресурсами - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
"Целью проведения данного семинара является изучение зарубежного опыта в формировании высококвалифицированной, ответственной и объединенной команды, эффективно решающей проблемы, стоящие перед Обществом", — говорится в сообщении.
Зарубежные специалисты рассказали об основных компонентах кадровой политики российской компании — эффективных механизмах, связанных с подбором, оценкой и использованием персонала, обучением и развитием, мотивацией и заработной платой.
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
Сотрудники АО Узбекнефтегаз приняли участие в онлайн-семинаре на тему Опыт Газпрома в управлении человеческими ресурсами - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
Сотрудники АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт "Газпрома" в управлении человеческими ресурсами"
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
В сообщении также отмечают, что в рамках меморандума, подписанного с компанией "Газпром", проводятся учебные курсы и семинары, направленные на повышение квалификации и знаний сотрудников, работающих в нефтегазовой отрасли.
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