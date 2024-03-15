https://uz.sputniknews.ru/20240315/podgotovka-kadrov-uzbekneftegaz-opyt-gazprom-42967517.html

Подготовка кадров: Узбекнефтегаз перенимает опыт российского Газпрома

Подготовка кадров: Узбекнефтегаз перенимает опыт российского Газпрома

Sputnik Узбекистан

Компании провели семинар, посвященный изучению зарубежного опыта в формировании высококвалифицированной, ответственной команды

2024-03-15T16:45+0500

2024-03-15T16:45+0500

2024-03-15T16:56+0500

узбекистан

россия

газпром

узбекнефтегаз

меморандум

кадры

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Более 25 сотрудников АО "Узбекнефтегаз" приняли участие в онлайн-семинаре на тему "Опыт Газпрома в управлении человеческими ресурсами", сообщает пресс-служба узбекской нефтегазовой компании.Зарубежные специалисты рассказали об основных компонентах кадровой политики российской компании — эффективных механизмах, связанных с подбором, оценкой и использованием персонала, обучением и развитием, мотивацией и заработной платой.В сообщении также отмечают, что в рамках меморандума, подписанного с компанией "Газпром", проводятся учебные курсы и семинары, направленные на повышение квалификации и знаний сотрудников, работающих в нефтегазовой отрасли.

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подготовка кадры узбекнефтегаз опыт российский газпром компания семинар изучение зарубежный опыт формирование команда