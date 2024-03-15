https://uz.sputniknews.ru/20240315/sik-yavka-izbirateli-vybory-prezident-rossiya-42969346.html

ЦИК: Явка избирателей на выборах президента России достигла 13,57%

ЦИК: Явка избирателей на выборах президента России достигла 13,57%

Sputnik Узбекистан

Сегодня в России проходит голосование на выборах президента. Оно продлится три дня, а основным днем голосования станет 17 марта

2024-03-15T17:18+0500

2024-03-15T17:18+0500

2024-03-15T17:25+0500

выборы президента россии — 2024

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. По данным ЦИК, явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составляет 13,57% на 15.06 по московскому времени, сообщает РИА Новости.По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами страны (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре — 11 924 человека.Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах.Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным ЦИК, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах. С 1 марта досрочное голосование стартовало на зарубежных избирательных участках. Оно проходило в 45 странах на 67 избирательных участках.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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