https://uz.sputniknews.ru/20240315/vyxodnyye-meropriyatiya-tashkent-afisha-42969912.html

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Урок по кибербезопасности, футбольный матч и детское шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан

2024-03-15T18:34+0500

2024-03-15T18:34+0500

2024-03-15T18:34+0500

ташкент

афиша на выходные

выходные

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Суббота, 16 мартаЯрмарка Urban Market — Navruz BazaarВ рамках проекта, рассказывающего об узбекской культуре, традициях и этнике, пройдет ярмарка с участием более 50 локальных брендов. Они представят украшения ручной работы, аксессуары, одежду, косметику и многое другое. Также состоятся концерт с участием этно-исполнителей и модный показ национальной узбекской одежды.Время: 11.00Место: Музей прикладного искусства УзбекистанаВход свободныйКонцерт лейбла Golden SoundСлушателей ждет выступление исполнителей A.V.G., Jakone, Scirena на сцене ледового дворца Alpomish. Они известны такими хитами, как "По весне", "Зачем ты звонишь?", "Цветок". Время: 19.00Место: AlpomishСтоимость билетов: 150 – 350 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 33−831−1313, (+998) 90−827−7227, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Урок по курсу кибербезопасностиУчастники пройдут бесплатный урок по кибербезопасности в IT академии.Необходима регистрация по ссылке: https://t.me/academy_ItbilimВремя: 17:00Место: IT ParkУчастие бесплатноеФутбольный матч "Сурхон" - "Андижон"Футбольные команды из Термеза и Андижана встретятся на стадионе "Пахтакор".Время: 17.00Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"Стоимость билетов: 10 – 50 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 17 мартаКомедия "Иван Васильевич меняет профессию"Музыкальная комедия по мотивам знаменитого фильма пройдет на сцене Государственного театра музыкальной комедии (оперетты).Время: 17.30Место: Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) УзбекистанаСтоимость билетов: 15 – 20 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−273−8591 (+998) 71−273−8529, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Детское шоуУчастников ждет интерактивное шоу "Семья Барбоскиных", а также аниматоры, танцы и розыгрыш сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 30 тыс. сумовПознавательная программа в Республиканской детской библиотекеУчастники смогут принять участие в собрании детского книжного клуба, поиграть в настольные игры, а также послушать лекцию историка, посвященную празднику Навруз.Необходима регистрация: https://acdflibrary.uz/masterclassВремя: 13.00Место: Республиканская детская библиотекаУчастие бесплатноеВоркшоп SketchbookClubХудожница и графический дизайнер Мастура Хамро расскажет о приемах при создании рисунков и о том, как выйти за рамки классического рисунка.Необходима предварительная регистрация: https://t.me/moc_supportВремя: 15.00Место: moc hubСтоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

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