Куда пойти на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВыставка ремесленников Узбекистана "Craft fair Uzbekistan 2023". Архивное фото
© Sputnik/Анна Желиховская
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Урок по кибербезопасности, футбольный матч и детское шоу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Суббота, 16 марта
Ярмарка Urban Market — Navruz Bazaar
В рамках проекта, рассказывающего об узбекской культуре, традициях и этнике, пройдет ярмарка с участием более 50 локальных брендов. Они представят украшения ручной работы, аксессуары, одежду, косметику и многое другое. Также состоятся концерт с участием этно-исполнителей и модный показ национальной узбекской одежды.
Время: 11.00
Место: Музей прикладного искусства Узбекистана
Вход свободный
Место: Музей прикладного искусства Узбекистана
Вход свободный
Концерт лейбла Golden Sound
Слушателей ждет выступление исполнителей A.V.G., Jakone, Scirena на сцене ледового дворца Alpomish. Они известны такими хитами, как "По весне", "Зачем ты звонишь?", "Цветок".
Время: 19.00
Место: Alpomish
Стоимость билетов: 150 – 350 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 33−831−1313, (+998) 90−827−7227, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Место: Alpomish
Стоимость билетов: 150 – 350 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 33−831−1313, (+998) 90−827−7227, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Урок по курсу кибербезопасности
Участники пройдут бесплатный урок по кибербезопасности в IT академии.
Необходима регистрация по ссылке: https://t.me/academy_Itbilim
Время: 17:00
Место: IT Park
Участие бесплатное
Место: IT Park
Участие бесплатное
Футбольный матч "Сурхон" - "Андижон"
Футбольные команды из Термеза и Андижана встретятся на стадионе "Пахтакор".
Время: 17.00
Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"
Стоимость билетов: 10 – 50 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"
Стоимость билетов: 10 – 50 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 17 марта
Комедия "Иван Васильевич меняет профессию"
Музыкальная комедия по мотивам знаменитого фильма пройдет на сцене Государственного театра музыкальной комедии (оперетты).
Время: 17.30
Место: Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана
Стоимость билетов: 15 – 20 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−273−8591 (+998) 71−273−8529, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Место: Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана
Стоимость билетов: 15 – 20 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−273−8591 (+998) 71−273−8529, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Детское шоу
Участников ждет интерактивное шоу "Семья Барбоскиных", а также аниматоры, танцы и розыгрыш сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 30 тыс. сумов
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 30 тыс. сумов
Познавательная программа в Республиканской детской библиотеке
Участники смогут принять участие в собрании детского книжного клуба, поиграть в настольные игры, а также послушать лекцию историка, посвященную празднику Навруз.
Необходима регистрация: https://acdflibrary.uz/masterclass
Время: 13.00
Место: Республиканская детская библиотека
Участие бесплатное
Место: Республиканская детская библиотека
Участие бесплатное
Воркшоп SketchbookClub
Художница и графический дизайнер Мастура Хамро расскажет о приемах при создании рисунков и о том, как выйти за рамки классического рисунка.
Необходима предварительная регистрация: https://t.me/moc_support
Время: 15.00
Место: moc hub
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Место: moc hub
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072