https://uz.sputniknews.ru/20240316/distantsionnoye-golosovaniye-vybory-prezident-rossiya-42983285.html
Более 6 млн человек проголосовали дистанционно на выборах президента РФ
Более 6 млн человек проголосовали дистанционно на выборах президента РФ
Sputnik Узбекистан
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта
2024-03-16T17:08+0500
2024-03-16T17:08+0500
2024-03-16T17:08+0500
выборы президента россии — 2024
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Всего на двух платформах дистанционно проголосовали 6 миллионов 300 тысяч россиян. В основной день голосования это число может превысить 7 миллионов, рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, сообщает РИА Новости.На международной конференции "Цифровизация избирательного процесса: границы допустимого" в информцентре ЦИК Булаев представил иностранным участникам дистанционное электронное голосование (ДЭГ).По его словам, в Москве дистанционно проголосовали 2,8 миллиона избирателей, на федеральной платформе — 3,5 млн.ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
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голосование дистанционно выборы президент рф совет федерации президентские выборы 17 марта 2024 года
голосование дистанционно выборы президент рф совет федерации президентские выборы 17 марта 2024 года
Более 6 млн человек проголосовали дистанционно на выборах президента РФ
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Всего на двух платформах дистанционно проголосовали 6 миллионов 300 тысяч россиян. В основной день голосования это число может превысить 7 миллионов, рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, сообщает РИА Новости
.
На международной конференции "Цифровизация избирательного процесса: границы допустимого" в информцентре ЦИК Булаев представил иностранным участникам дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"На сию минуту на двух платформах проголосовало… 6 миллионов 300 тысяч граждан России проголосовали на сегодняшнюю минуту на двух платформах. Мы начинали с десяти тысяч. Я думаю, что завтра завершим, и эта сумма проголосовавших будет больше 7 миллионов человек", — сказал Булаев.
По его словам, в Москве дистанционно проголосовали 2,8 миллиона избирателей, на федеральной платформе — 3,5 млн.
ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют
в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).