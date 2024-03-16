https://uz.sputniknews.ru/20240316/putin-golosovaniye-vybory-prezident-rossiya-onlayn-42976513.html
Путин проголосовал на выборах президента России онлайн
Путин проголосовал на выборах президента России онлайн
Sputnik Узбекистан
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта
2024-03-16T09:43+0500
2024-03-16T09:43+0500
2024-03-16T09:43+0500
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
голосование
выборы
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0c/42904864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f23ea7319f1765bab4b5701f765cc7de.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, сообщает РИА Новости.Путин голосовал в своем кабинете в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Он прошел к рабочему столу, сел за компьютер и сделал свой выбор."Спасибо, вы успешно проголосовали!" - высветилось на экране.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0c/42904864_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_45f36fbf483b9372b2df778a56855d6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, голосование, выборы
россия, владимир путин, голосование, выборы
Путин проголосовал на выборах президента России онлайн
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, сообщает РИА Новости
.
Путин голосовал в своем кабинете в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Он прошел к рабочему столу, сел за компьютер и сделал свой выбор.
"Спасибо, вы успешно проголосовали!" - высветилось на экране.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют
в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).