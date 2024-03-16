https://uz.sputniknews.ru/20240316/putin-golosovaniye-vybory-prezident-rossiya-onlayn-42976513.html

Путин проголосовал на выборах президента России онлайн

Путин проголосовал на выборах президента России онлайн

Sputnik Узбекистан

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта

2024-03-16T09:43+0500

2024-03-16T09:43+0500

2024-03-16T09:43+0500

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

голосование

выборы

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, сообщает РИА Новости.Путин голосовал в своем кабинете в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Он прошел к рабочему столу, сел за компьютер и сделал свой выбор."Спасибо, вы успешно проголосовали!" - высветилось на экране.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).

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