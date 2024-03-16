Шеф-повар объяснил при каких условиях специи могут быть опасными

"Когда я хожу по рынкам и вижу эти развалы с открытыми специями, мне становится дурно. С одной стороны, красиво выглядит, хочется что-то взять, но я прекрасно понимаю, что этого делать не стоит. Пока они там в открытом виде стоят, и пыль на них садится, и грязь. Если хранить приправы в открытом виде, в них начинают развиваться плесневые грибы и различные бактерии. Это опасно. Конечно, это не цианид, никто не умрет, и отравления сразу не будет, но если использовать такие специи на регулярной основе, то, конечно, вы себе навредите. Так и аллергия может появиться", – предупредил Антон Калер.