https://uz.sputniknews.ru/20240316/srok-prebyvaniye-rossiya-samozanyatyy-yeaes-yeek-42983513.html
Сроки пребывания в России самозанятых из стран ЕАЭС обсудили в ЕЭК
Сроки пребывания в России самозанятых из стран ЕАЭС обсудили в ЕЭК
Sputnik Узбекистан
По информации Федеральной налоговой службы России, за 9 месяцев прошлого года в стране зарегистрировано свыше 183 тыс. самозанятых из государств Союза
2024-03-16T18:32+0500
2024-03-16T18:32+0500
2024-03-16T18:32+0500
еаэс
россия
еэк
самозанятые
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Вопросы, касающиеся сроков пребывания граждан государств Евразийского экономического союза, которые осуществляют трудовую деятельность в России в качестве самозанятых, рассмотрели участники рабочей группы по миграции при Евразийской экономической комиссии.В заседании приняли участие представители ЕЭК, уполномоченных органов стран Союза, а также эксперты по вопросам миграции и социальной защиты.Заместитель директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Комиссии Олег Артамонов сообщил, что в России продолжается эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". В его рамках граждане из стран ЕАЭС могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.Участники рабочей группы – представители МВД России – рассказали, что наличие у гражданина одного из государств ЕАЭС, который работает в РФ в качестве "самозанятого", гражданско-правового договора (в том числе договора подряда, либо договора возмездного оказания услуг и иных схожих договоров), может быть основанием для продления срока его пребывания на территории Российской Федерации.По итогам обсуждения принято решение продолжить работу по выработке общего подхода к механизму продления срока пребывания граждан ЕАЭС – плательщиков налога на профессиональный доход.
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срок пребывание россия самозанятые еаэс еэк федеральная налоговая служба
срок пребывание россия самозанятые еаэс еэк федеральная налоговая служба
Сроки пребывания в России самозанятых из стран ЕАЭС обсудили в ЕЭК
По информации Федеральной налоговой службы России, за 9 месяцев прошлого года в стране зарегистрировано свыше 183 тыс. самозанятых из государств Союза.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Вопросы, касающиеся сроков пребывания граждан государств Евразийского экономического союза, которые осуществляют трудовую деятельность в России в качестве самозанятых, рассмотрели
участники рабочей группы по миграции при Евразийской экономической комиссии.
В заседании приняли участие представители ЕЭК, уполномоченных органов стран Союза, а также эксперты по вопросам миграции и социальной защиты.
Заместитель директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Комиссии Олег Артамонов сообщил, что в России продолжается эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". В его рамках граждане из стран ЕАЭС могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.
"По данным ФНС России, за девять месяцев 2023 года в стране зарегистрировано свыше 183 тысяч "самозанятых" граждан из государств ЕАЭС", – отметил представитель ЕЭК.
Участники рабочей группы – представители МВД России – рассказали, что наличие у гражданина одного из государств ЕАЭС, который работает в РФ в качестве "самозанятого", гражданско-правового договора (в том числе договора подряда, либо договора возмездного оказания услуг и иных схожих договоров), может быть основанием для продления срока его пребывания на территории Российской Федерации.
По итогам обсуждения принято решение продолжить работу по выработке общего подхода к механизму продления срока пребывания граждан ЕАЭС – плательщиков налога на профессиональный доход.