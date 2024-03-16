https://uz.sputniknews.ru/20240316/uzbekistan-aprelya-izmeneniye-sena-nefteprodukty-42982389.html

В Узбекистане с 1 апреля изменятся цены на нефтепродукты

В Узбекистане с 1 апреля изменятся цены на нефтепродукты

Sputnik Узбекистан

Акцизный налог увеличится, в том числе на бензин марки АИ-80, авиакеросин, дизельное топливо, дизтопливо марки ЭКО

2024-03-16T16:14+0500

2024-03-16T16:14+0500

2024-03-16T16:14+0500

узбекистан

цены

повышение цен

нефтепродукты

узбекнефтегаз

акцизный налог

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В связи с повышением ставок акцизного налога в Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменятся цены на нефтепродукты, сообщает АО "Узбекнефтегаз".По данным компании, акцизный налог на производство нефтепродуктов увеличится:Акциз при реализации нефтепродуктов и сжиженного газа конечному потребителю увеличится:Стартовые цены нефтепродуктов и сжиженного газа АО "Узбекнефтегаз" на биржевых торгах с 1 апреля будут выставляться с учетом изменений акцизного налога.

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узбекистан 1 апреля изменение цена нефтепродукты акцизный налог увеличение бензин марка аи 80 авиакеросин дизельное топливо дизтопливо эко