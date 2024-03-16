https://uz.sputniknews.ru/20240316/uzbekistan-aprelya-izmeneniye-sena-nefteprodukty-42982389.html
В Узбекистане с 1 апреля изменятся цены на нефтепродукты
В Узбекистане с 1 апреля изменятся цены на нефтепродукты
Sputnik Узбекистан
Акцизный налог увеличится, в том числе на бензин марки АИ-80, авиакеросин, дизельное топливо, дизтопливо марки ЭКО
2024-03-16T16:14+0500
2024-03-16T16:14+0500
2024-03-16T16:14+0500
узбекистан
цены
повышение цен
нефтепродукты
узбекнефтегаз
акцизный налог
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1400/83/14008388_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_83fbf92a33d4c1bdcaf1a1979fcb7ad0.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В связи с повышением ставок акцизного налога в Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменятся цены на нефтепродукты, сообщает АО "Узбекнефтегаз".По данным компании, акцизный налог на производство нефтепродуктов увеличится:Акциз при реализации нефтепродуктов и сжиженного газа конечному потребителю увеличится:Стартовые цены нефтепродуктов и сжиженного газа АО "Узбекнефтегаз" на биржевых торгах с 1 апреля будут выставляться с учетом изменений акцизного налога.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1400/83/14008388_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_401debdef04d8fa69b31823fb2af9a9f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан 1 апреля изменение цена нефтепродукты акцизный налог увеличение бензин марка аи 80 авиакеросин дизельное топливо дизтопливо эко
узбекистан 1 апреля изменение цена нефтепродукты акцизный налог увеличение бензин марка аи 80 авиакеросин дизельное топливо дизтопливо эко
В Узбекистане с 1 апреля изменятся цены на нефтепродукты
Акцизный налог увеличится, в том числе на бензин марки АИ-80, авиакеросин, дизельное топливо, дизтопливо марки ЭКО.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
В связи с повышением ставок акцизного налога в Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменятся цены на нефтепродукты, сообщает АО "Узбекнефтегаз"
.
По данным компании, акцизный налог на производство нефтепродуктов увеличится:
за 1 тонну автомобильного бензина марки АИ-80 с 303 тыс. до 340 тыс. сумов (повышение на 37 тыс. сумов);
за 1 тонну авиакеросина (кроме синтетического) с 242 тыс. до 271 тыс. сумов (повышение на 29 тыс. сумов);
за 1 тонну дизельного топлива (кроме синтетического) с 291 тыс. до 326 тыс. сумов (повышение на 35 тыс. сум);
за 1 тонну дизель топлива марки ЭКО (кроме синтетического) с 262 тыс. до 293 тыс. сумов (повышение на 31 тыс. сумов).
Акциз при реализации нефтепродуктов и сжиженного газа конечному потребителю увеличится:
за 1 тонну автомобильного бензина марки АИ-80 с 565 тыс. до 633 тыс. сумов (повышение на 68 тыс. сумов);
за 1 тонну дизельного топлива (кроме синтетического) с 516 тыс. до 578 тыс. сумов (повышение на 68 тыс. сумов);
за 1 тонну сжиженного газа с 807 тыс. 500 сумов до 904 тыс. сумов
(повышение на 96 500 сумов).
Стартовые цены нефтепродуктов и сжиженного газа АО "Узбекнефтегаз" на биржевых торгах с 1 апреля будут выставляться с учетом изменений акцизного налога.