https://uz.sputniknews.ru/20240317/nematov-missiya-nablyudateley-sng-vybory-rf-42994513.html

Голосование в России идет спокойно, без отклонений — глава миссии СНГ

Голосование в России идет спокойно, без отклонений — глава миссии СНГ

Sputnik Узбекистан

Ильхом Нематов также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами и информационными материалами.

2024-03-17T14:09+0500

2024-03-17T14:09+0500

2024-03-17T14:09+0500

выборы президента россии — 2024

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов, сообщает РИА Новости.Нематов также отметил оснащение всех участков необходимыми техническими средствами и наличие информационных материалов.Он рассказал о посещении накануне участков в Московской, Калужской, Рязанской и Владимирской областях. По словам Нематова, "все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне".Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.

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