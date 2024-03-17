https://uz.sputniknews.ru/20240317/nematov-missiya-nablyudateley-sng-vybory-rf-42994513.html
Голосование в России идет спокойно, без отклонений — глава миссии СНГ
Голосование в России идет спокойно, без отклонений — глава миссии СНГ
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Ильхом Нематов также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами и информационными материалами.
2024-03-17T14:09+0500
2024-03-17T14:09+0500
2024-03-17T14:09+0500
выборы президента россии — 2024
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов, сообщает РИА Новости.Нематов также отметил оснащение всех участков необходимыми техническими средствами и наличие информационных материалов.Он рассказал о посещении накануне участков в Московской, Калужской, Рязанской и Владимирской областях. По словам Нематова, "все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне".Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.
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россия голосование глава миссия снг ильхом нематов
россия голосование глава миссия снг ильхом нематов
Голосование в России идет спокойно, без отклонений — глава миссии СНГ
Ильхом Нематов также отметил, что все участки оборудованы необходимыми техническими средствами и информационными материалами.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
Голосование на выборах президента РФ идет спокойно, организованно, без каких-либо отклонений, заявил глава миссии наблюдателей СНГ, замгенсека Содружества Ильхом Нематов, сообщает РИА Новости.
"Голосование спокойно организовано, без каких-либо отклонений от законодательства России", — сказал он.
Нематов также отметил оснащение всех участков необходимыми техническими средствами и наличие информационных материалов.
"У нас всего 194 наблюдателя, мы охватываем 28 регионов от Калининграда до Владивостока… Мы скоро, завтра, озвучим свои итоговые заявления. Итоговые заявления мы, естественно, будем готовить на основе исключительно результатов наших наблюдений, на основе собственных наблюдений", — добавил глава миссии.
Он рассказал о посещении накануне участков в Московской, Калужской, Рязанской и Владимирской областях. По словам Нематова, "все они организованно работают, подготовка была на высоком уровне".
Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.