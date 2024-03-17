https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-vybory-prezident-yavka-sik-dannyye-43000784.html

Явка избирателей на президентских выборах в России превысила 70%

Явка избирателей на президентских выборах в России превысила 70%

Sputnik Узбекистан

В России проходит заключительный день голосования на выборах президента РФ

2024-03-17T18:42+0500

2024-03-17T18:42+0500

2024-03-17T18:54+0500

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране по состоянию на 16.03 составила 70,01%, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.Согласно данным о ходе голосования на сайте ЦИК, к 16.03 мск явка по стране составила 70%.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. После обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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