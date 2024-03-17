https://uz.sputniknews.ru/20240317/tashkent-vybory-prezident-rf-golosovaniye-42986483.html

В Узбекистане началось голосование на выборах президента России

В Узбекистане началось голосование на выборах президента России

Sputnik Узбекистан

Одним из первых проголосовавших в посольстве РФ в Ташкенте был глава дипмиссии России в Узбекистане Олег Мальгинов

2024-03-17T09:17+0500

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане начался процесс голосования на выборах президента России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Посол России в РУз Олег Мальгинов одним из первых проголосовал на избирательном участке в посольстве России в Ташкенте.Здесь под его председательством работают 19 членов избирательной комиссии.Граждане России, находящиеся на территории республики, могут проголосовать в Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По приглашению российских законодателей на президентские выборы в РФ прибыли в качестве наблюдателей делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, возможностью досрочно проголосовать на выборах президента России воспользовались почти 2,6 млн человек. Явка на выборах президента России к 13.32 по московскому времени второго дня голосования составила 40,05%. Дистанционно на выборах президента РФ проголосовали более 6 млн избирателей.

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