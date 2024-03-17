https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-golosovaniye-vybory-prezident-rf-42995901.html
В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео
В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео
Sputnik Узбекистан
Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями
2024-03-17T14:52+0500
2024-03-17T14:52+0500
2024-03-17T14:52+0500
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В посольстве РФ в Ташкенте выстроилась почти четырехсотметровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Голосование началось в 8:00. Еще до открытия участка к нему начали подходить россияне, чтобы исполнить свой гражданский долг.Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.Пенсионеров и семьи с детьми пропускают без очереди.Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте дополнительно установили три стола.Голосование проходит в спокойной атмосфере. Такая же обстановка и на избирательном участке в Самарканде.
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голосование узбекистан выборы президент рф
голосование узбекистан выборы президент рф
В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео
Эксклюзив
Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
В посольстве РФ в Ташкенте выстроилась почти четырехсотметровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщает корреспондент
Sputnik Узбекистан.
Голосование началось в 8:00. Еще до открытия участка к нему начали подходить россияне, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.
Пенсионеров и семьи с детьми пропускают без очереди.
Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте дополнительно установили три стола.
Голосование проходит в спокойной атмосфере. Такая же обстановка и на избирательном участке в Самарканде.
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Информация о кандидатах на пост главы РФ на избирательном участке в Самарканде
Информация о кандидатах на пост главы РФ на избирательном участке в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте добавили еще три стола
Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте добавили еще три стола
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Посольстве РФ в Ташкенте
Голосование на выборах президента России в Посольстве РФ в Ташкенте
© FOTO
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
© Sputnik
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Информация о кандидатах на пост главы РФ на избирательном участке в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте добавили еще три стола
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Посольстве РФ в Ташкенте
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде
Голосование на выборах президента России в Самарканде