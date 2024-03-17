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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-golosovaniye-vybory-prezident-rf-42995901.html
В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео
В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео
Sputnik Узбекистан
Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями
2024-03-17T14:52+0500
2024-03-17T14:52+0500
выборы президента россии — 2024
узбекистан
ташкент
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общество
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В посольстве РФ в Ташкенте выстроилась почти четырехсотметровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Голосование началось в 8:00. Еще до открытия участка к нему начали подходить россияне, чтобы исполнить свой гражданский долг.Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.Пенсионеров и семьи с детьми пропускают без очереди.Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте дополнительно установили три стола.Голосование проходит в спокойной атмосфере. Такая же обстановка и на избирательном участке в Самарканде.
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голосование узбекистан выборы президент рф
голосование узбекистан выборы президент рф

В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео

14:52 17.03.2024
© Sputnik
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Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В посольстве РФ в Ташкенте выстроилась почти четырехсотметровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Голосование началось в 8:00. Еще до открытия участка к нему начали подходить россияне, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.
Пенсионеров и семьи с детьми пропускают без очереди.
Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте дополнительно установили три стола.
Голосование проходит в спокойной атмосфере. Такая же обстановка и на избирательном участке в Самарканде.
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Информация о кандидатах на пост главы РФ на избирательном участке в Самарканде

Информация о кандидатах на пост главы РФ на избирательном участке в Самарканде - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik

Информация о кандидатах на пост главы РФ на избирательном участке в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте добавили еще три стола

Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте добавили еще три стола - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik

Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте добавили еще три стола

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Посольстве РФ в Ташкенте

Голосование на выборах президента России в Посольстве РФ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Посольстве РФ в Ташкенте

© FOTO

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
12/15
© FOTO

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

Голосование на выборах президента России в Самарканде - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

1/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

2/15
© Sputnik

Информация о кандидатах на пост главы РФ на избирательном участке в Самарканде

3/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

4/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

5/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

6/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

7/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

8/15
© Sputnik

Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте добавили еще три стола

9/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

10/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

11/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Посольстве РФ в Ташкенте

12/15
© FOTO

Голосование на выборах президента России в Самарканде

13/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

14/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

15/15
© Sputnik

Голосование на выборах президента России в Самарканде

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