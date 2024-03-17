https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-malayziya-islamskaya-sivilizatsiya-konferentsiya-42992313.html

Узбекистан и Малайзия посвятят конференцию учёным исламской цивилизации

Узбекистан и Малайзия посвятят конференцию учёным исламской цивилизации

Sputnik Узбекистан

Также планируют опубликовать статьи ученых и исследователей двух стран

2024-03-17T13:11+0500

2024-03-17T13:11+0500

2024-03-17T13:11+0500

узбекистан

малайзия

исламская цивилизация

конференция

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Узбекистан и Малайзия проведут конференцию, посвящённую наследию учёных исламской цивилизации, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с директором Института исламской цивилизации Национального университета Малайзии Фаризой Шам.Стороны положительно оценили динамику сотрудничества Института исламской цивилизации Малайзии с научно-исследовательскими институтами Узбекистана. Отмечалось, что проведение ежегодных конференций, посвящённых наследию великих учёных этой эпохи, в рамках меморандумов о сотрудничестве с Центром исламской цивилизации Узбекистана уже стало традицией.Достигнута договоренность о визите в Узбекистан с 27 мая по 5 июня делегации Малайзии во главе с ректором Национального университета Мохдом Экваном Ториманом.

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