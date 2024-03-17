https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-malayziya-islamskaya-sivilizatsiya-konferentsiya-42992313.html
Узбекистан и Малайзия посвятят конференцию учёным исламской цивилизации
Узбекистан и Малайзия посвятят конференцию учёным исламской цивилизации
Sputnik Узбекистан
Также планируют опубликовать статьи ученых и исследователей двух стран
2024-03-17T13:11+0500
2024-03-17T13:11+0500
2024-03-17T13:11+0500
узбекистан
малайзия
исламская цивилизация
конференция
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Узбекистан и Малайзия проведут конференцию, посвящённую наследию учёных исламской цивилизации, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с директором Института исламской цивилизации Национального университета Малайзии Фаризой Шам.Стороны положительно оценили динамику сотрудничества Института исламской цивилизации Малайзии с научно-исследовательскими институтами Узбекистана. Отмечалось, что проведение ежегодных конференций, посвящённых наследию великих учёных этой эпохи, в рамках меморандумов о сотрудничестве с Центром исламской цивилизации Узбекистана уже стало традицией.Достигнута договоренность о визите в Узбекистан с 27 мая по 5 июня делегации Малайзии во главе с ректором Национального университета Мохдом Экваном Ториманом.
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узбекистан малайзия конференция ученые исламская цивилизация
узбекистан малайзия конференция ученые исламская цивилизация
Узбекистан и Малайзия посвятят конференцию учёным исламской цивилизации
Также планируют опубликовать статьи ученых и исследователей двух стран.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik.
Узбекистан и Малайзия проведут конференцию, посвящённую наследию учёных исламской цивилизации, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с директором Института исламской цивилизации Национального университета Малайзии Фаризой Шам.
Стороны положительно оценили динамику сотрудничества Института исламской цивилизации Малайзии с научно-исследовательскими институтами Узбекистана. Отмечалось, что проведение ежегодных конференций, посвящённых наследию великих учёных этой эпохи, в рамках меморандумов о сотрудничестве с Центром исламской цивилизации Узбекистана уже стало традицией.
"В ходе диалога было решено провести 30 мая текущего года в Ташкенте четвертый семинар на тему "Вклад и значение ученых исламской цивилизации в развитие науки", а также опубликовать статьи ученых и исследователей двух стран", — говорится в сообщении.
Достигнута договоренность о визите в Узбекистан с 27 мая по 5 июня делегации Малайзии во главе с ректором Национального университета Мохдом Экваном Ториманом.