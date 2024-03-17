https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-xashar-blagoustroystvo-ozeleneniye-42998055.html

От простых граждан до высокопоставленных лиц — узбекистанцы вышли на всенародный хашар

От простых граждан до высокопоставленных лиц — узбекистанцы вышли на всенародный хашар

Sputnik Узбекистан

Во всех регионах ведется работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок. По республике высаживают миллионы деревьев

2024-03-17T15:56+0500

2024-03-17T15:56+0500

2024-03-17T15:56+0500

узбекистан

навруз

хашар

яшил макон

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане перед празднованием Навруза c 16 по 18 марта проходит всенародный хашар под девизом “Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны“.Работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок развернута во всех регионах. По республике высаживают миллионы деревьев.В частности, в Бостанлыкском районе Ташкентской области на площади более 3 гектаров высадили почти две тысячи саженцев плодовых и декоративных деревьев — дуба, вяза, тополя, абрикоса, миндаля. В числе участников благотворительной акции — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и сотрудники Кабмина.Столичные территории вместе с горожанами активно благоустраивают сотрудники городской администрации в главе и.о. хокима Ташкента Шавкатом Умурзаковым.Во время проведения хашара на территории девяти тысяч махаллей во всех регионах страны посадят более 16 млн фруктовых деревьев и декоративных растений.В эти дни, помимо мероприятий по озеленению в рамках общенационального проекта “Яшил Макон”(Зеленое пространство), организуют акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни и повышение санитарно-гигиенической культуры населения.

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узбекистан всенародный хашар благоустройство махаллей жилых массивов