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https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-xashar-blagoustroystvo-ozeleneniye-42998055.html
От простых граждан до высокопоставленных лиц — узбекистанцы вышли на всенародный хашар
От простых граждан до высокопоставленных лиц — узбекистанцы вышли на всенародный хашар
Sputnik Узбекистан
Во всех регионах ведется работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок. По республике высаживают миллионы деревьев
2024-03-17T15:56+0500
2024-03-17T15:56+0500
узбекистан
навруз
хашар
яшил макон
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане перед празднованием Навруза c 16 по 18 марта проходит всенародный хашар под девизом “Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны“.Работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок развернута во всех регионах. По республике высаживают миллионы деревьев.В частности, в Бостанлыкском районе Ташкентской области на площади более 3 гектаров высадили почти две тысячи саженцев плодовых и декоративных деревьев — дуба, вяза, тополя, абрикоса, миндаля. В числе участников благотворительной акции — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и сотрудники Кабмина.Столичные территории вместе с горожанами активно благоустраивают сотрудники городской администрации в главе и.о. хокима Ташкента Шавкатом Умурзаковым.Во время проведения хашара на территории девяти тысяч махаллей во всех регионах страны посадят более 16 млн фруктовых деревьев и декоративных растений.В эти дни, помимо мероприятий по озеленению в рамках общенационального проекта “Яшил Макон”(Зеленое пространство), организуют акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни и повышение санитарно-гигиенической культуры населения.
узбекистан
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узбекистан всенародный хашар благоустройство махаллей жилых массивов
узбекистан всенародный хашар благоустройство махаллей жилых массивов

От простых граждан до высокопоставленных лиц — узбекистанцы вышли на всенародный хашар

15:56 17.03.2024
© Хокимият города ТашкентаСегодня, во всех регионах нашей страны проходит всенародный благотворительный хашар в целях подготовки к празднованию Навруза, а также благоустройства.
Сегодня, во всех регионах нашей страны проходит всенародный благотворительный хашар в целях подготовки к празднованию Навруза, а также благоустройства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2024
© Хокимият города Ташкента
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Во всех регионах ведется работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок. По республике высаживают миллионы деревьев.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане перед празднованием Навруза c 16 по 18 марта проходит всенародный хашар под девизом “Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны“.
Работа по благоустройству махаллей, жилых массивов, святынь, детских площадок развернута во всех регионах. По республике высаживают миллионы деревьев.
© Правительство республики Узбекистан
От простых граждан до высокопоставленных лиц— узбекистанцы участвуют во всенародном хашаре - Sputnik Узбекистан
1/2
© Правительство республики Узбекистан
© Правительство республики Узбекистан
От простых граждан до высокопоставленных лиц— узбекистанцы участвуют во всенародном хашаре - Sputnik Узбекистан
2/2
© Правительство республики Узбекистан
1/2
© Правительство республики Узбекистан
2/2
© Правительство республики Узбекистан
В частности, в Бостанлыкском районе Ташкентской области на площади более 3 гектаров высадили почти две тысячи саженцев плодовых и декоративных деревьев — дуба, вяза, тополя, абрикоса, миндаля. В числе участников благотворительной акции — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и сотрудники Кабмина.
Столичные территории вместе с горожанами активно благоустраивают сотрудники городской администрации в главе и.о. хокима Ташкента Шавкатом Умурзаковым.
© Хокимият города Ташкента
Сегодня, во всех регионах нашей страны проходит всенародный благотворительный хашар в целях подготовки к празднованию Навруза, а также благоустройства. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
Сегодня, во всех регионах нашей страны проходит всенародный благотворительный хашар в целях подготовки к празднованию Навруза, а также благоустройства. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Хокимият города Ташкента
© Хокимият города Ташкента
Сегодня, во всех регионах нашей страны проходит всенародный благотворительный хашар в целях подготовки к празднованию Навруза, а также благоустройства. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Хокимият города Ташкента
1/3
© Хокимият города Ташкента
2/3
© Хокимият города Ташкента
3/3
© Хокимият города Ташкента
Во время проведения хашара на территории девяти тысяч махаллей во всех регионах страны посадят более 16 млн фруктовых деревьев и декоративных растений.
В эти дни, помимо мероприятий по озеленению в рамках общенационального проекта “Яшил Макон”(Зеленое пространство), организуют акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни и повышение санитарно-гигиенической культуры населения.
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