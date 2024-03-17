https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-zaversheniye-golosovaniye-vybory-prezident-rf-43005262.html

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России

Sputnik Узбекистан

На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде начинается подсчет голосов

2024-03-17T20:25+0500

2024-03-17T20:25+0500

2024-03-17T20:28+0500

выборы президента россии — 2024

политика

россия

узбекистан

самарканд

ташкент

выборы президента

общество

избирательные участки

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/11/42992686_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_c27dfcab6ca130ec94b03636ec0ece2b.jpg

ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане в 20.00 по местному времени завершился процесс голосования на выборах президента России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, которые работали с 8.00 до 20.00, проголосовали несколько тысяч российских граждан. Сейчас там начинается подсчет голосов.Напомним, что голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

узбекистан

самарканд

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан голосование выборы президента рф завершение избирательные участки ташкент самарканд