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В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-zaversheniye-golosovaniye-vybory-prezident-rf-43005262.html
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
Sputnik Узбекистан
На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде начинается подсчет голосов
2024-03-17T20:25+0500
2024-03-17T20:28+0500
выборы президента россии — 2024
политика
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общество
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане в 20.00 по местному времени завершился процесс голосования на выборах президента России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, которые работали с 8.00 до 20.00, проголосовали несколько тысяч российских граждан. Сейчас там начинается подсчет голосов.Напомним, что голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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узбекистан голосование выборы президента рф завершение избирательные участки ташкент самарканд
узбекистан голосование выборы президента рф завершение избирательные участки ташкент самарканд

В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России

20:25 17.03.2024 (обновлено: 20:28 17.03.2024)
© SputnikВ Узбекистане по состоянию на 12.00 проголосовали 1 180 россиян
В Узбекистане по состоянию на 12.00 проголосовали 1 180 россиян - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2024
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На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде начинается подсчет голосов.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане в 20.00 по местному времени завершился процесс голосования на выборах президента России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, которые работали с 8.00 до 20.00, проголосовали несколько тысяч российских граждан. Сейчас там начинается подсчет голосов.
Напомним, что голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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