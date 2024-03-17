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В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
Sputnik Узбекистан
На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде начинается подсчет голосов
2024-03-17T20:25+0500
2024-03-17T20:25+0500
2024-03-17T20:28+0500
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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане в 20.00 по местному времени завершился процесс голосования на выборах президента России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, которые работали с 8.00 до 20.00, проголосовали несколько тысяч российских граждан. Сейчас там начинается подсчет голосов.Напомним, что голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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узбекистан голосование выборы президента рф завершение избирательные участки ташкент самарканд
узбекистан голосование выборы президента рф завершение избирательные участки ташкент самарканд
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента России
20:25 17.03.2024 (обновлено: 20:28 17.03.2024)
Эксклюзив
На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде начинается подсчет голосов.
ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В Узбекистане в 20.00 по местному времени завершился процесс голосования на выборах президента России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На избирательных участках в Ташкенте и Самарканде, которые работали с 8.00 до 20.00, проголосовали несколько тысяч российских граждан. Сейчас там начинается подсчет голосов.
Напомним, что голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.