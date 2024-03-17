https://uz.sputniknews.ru/20240317/vybory-prezident-rf-uzbekistan-yavka-10utra-42988916.html

Выборы президента РФ: стало известно сколько россиян проголосовали в Узбекистане

Выборы президента РФ: стало известно сколько россиян проголосовали в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Посольство России в РУз проинформировало сколько российских граждан уже проголосовали

2024-03-17T10:38+0500

2024-03-17T10:38+0500

2024-03-17T12:37+0500

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ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. По состоянию на 10:00 по местному времени в Узбекистане проголосовали 406 граждан Российской Федерации, сообщает Посольство РФ в республике.Избирательные участки продолжают свою работу в Ташкенте и Самарканде. Они работают с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5). Избиратели приезжают даже с отдаленных областей республики, рассказал глава российской дипмиссии в Узбекистане Олег Мальгинов.Напомним, что 15 марта в России началось голосование на выборах президента. Оно проходит три дня, основной день голосования — 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По приглашению российских законодателей за президентскими выборами в РФ наблюдают делегации из 36 стран, а также от пяти международных организаций.

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