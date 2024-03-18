10 лет воссоединению Крыма с Россией — фото
Жительницы Севастополя во время праздничного концерта в честь присоединения Крыма к Российской Федерации на площади П.С. Нахимова
Жительницы Севастополя во время праздничного концерта в честь присоединения Крыма к Российской Федерации на площади П.С. Нахимова
Участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе
Участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе
18 марта 2014. Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа от Путина — глава Севастополя Алексей Чалый
18 марта 2014. Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа от Путина — глава Севастополя Алексей Чалый
Голосование на референдуме о статусе Крыма на избирательном участке в селе Широкое
Голосование на референдуме о статусе Крыма на избирательном участке в селе Широкое
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга в поддержку референдума о статусе Крыма у здания областной администрации в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга в поддержку референдума о статусе Крыма у здания областной администрации в Харькове
Жители Симферополя у здания Верховного Совета Автономной республики Крым во время подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
Жители Симферополя у здания Верховного Совета Автономной республики Крым во время подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
Новая вывеска на здании Парламента Республики Крым
Сотрудники одного из избирательных участков в Симферополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма
Сотрудники одного из избирательных участков в Симферополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма
Флаг России над зданием Верховного совета Автономной республики Крым в Симферополе, где на внеочередном пленарном заседании парламента приняли решение о независимости автономии
Флаг России над зданием Верховного совета Автономной республики Крым в Симферополе, где на внеочередном пленарном заседании парламента приняли решение о независимости автономии
Военнослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе
Военнослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе
Участники митинга во Владивостоке в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
Участники митинга во Владивостоке в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
Прохожие на перроне станции Остряково в Крыму, с которой отправят украинскую военную технику
Прохожие на перроне станции Остряково в Крыму, с которой отправят украинскую военную технику
Участники митинга в Калининграде в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
Участники митинга в Калининграде в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
Жители Крыма у железнодорожного вокзала в Симферополе на празднике в честь перевода часов на московское время
Жители Крыма у железнодорожного вокзала в Симферополе на празднике в честь перевода часов на московское время
Подсветка на здании Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе
Подсветка на здании Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе