https://uz.sputniknews.ru/20240318/krym-rossiya-vossoyedineniye-10-let-42952568.html

10 лет воссоединению Крыма с Россией — фото

10 лет воссоединению Крыма с Россией — фото

Sputnik Узбекистан

18 марта 2024 года исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. На референдуме, прошедшем 16 марта 2014-го, это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев

2024-03-18T20:07+0500

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В этот день в 2014 году Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав РФ. Это важное историческое событие изменило жизнь крымчан, поддержавших присоединение большинством голосов. Незабываемые моменты "Крымской весны" — в фотоленте Sputnik.

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