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https://uz.sputniknews.ru/20240318/krym-rossiya-vossoyedineniye-10-let-42952568.html
10 лет воссоединению Крыма с Россией — фото
10 лет воссоединению Крыма с Россией — фото
Sputnik Узбекистан
18 марта 2024 года исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. На референдуме, прошедшем 16 марта 2014-го, это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев
2024-03-18T20:07+0500
2024-03-18T20:07+0500
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В этот день в 2014 году Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав РФ. Это важное историческое событие изменило жизнь крымчан, поддержавших присоединение большинством голосов. Незабываемые моменты "Крымской весны" — в фотоленте Sputnik.
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воссоединение крым россия 10 лет фото
воссоединение крым россия 10 лет фото

10 лет воссоединению Крыма с Россией — фото

20:07 18.03.2024
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18 марта 2024 года исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. На референдуме, прошедшем 16 марта 2014-го, это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
В этот день в 2014 году Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав РФ. Это важное историческое событие изменило жизнь крымчан, поддержавших присоединение большинством голосов. Незабываемые моменты "Крымской весны" — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Vasiliy Batanov / Перейти в фотобанк

Жительницы Севастополя во время праздничного концерта в честь присоединения Крыма к Российской Федерации на площади П.С. Нахимова

Жительницы Севастополя во время праздничного концерта в честь присоединения Крыма к Российской Федерации на площади П.С. Нахимова - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Vasiliy Batanov
/
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Жительницы Севастополя во время праздничного концерта в честь присоединения Крыма к Российской Федерации на площади П.С. Нахимова

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе

Участники массового митинга &quot;Встань на защиту Крыма&quot; у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Участники массового митинга "Встань на защиту Крыма" у здания Верховной Рады Крыма в Симферополе

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанк

18 марта 2014. Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа от Путина — глава Севастополя Алексей Чалый

18 марта 2014. Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа от Путина — глава Севастополя Алексей Чалый - Sputnik Узбекистан
3/15
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
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18 марта 2014. Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Слева направо — премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, справа от Путина — глава Севастополя Алексей Чалый

© Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Голосование на референдуме о статусе Крыма на избирательном участке в селе Широкое

Голосование на референдуме о статусе Крыма на избирательном участке в селе Широкое - Sputnik Узбекистан
4/15
© Sputnik / Valery Melnikov
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Голосование на референдуме о статусе Крыма на избирательном участке в селе Широкое

© Sputnik / Chekachkov Igor / Перейти в фотобанк

Сотрудники правоохранительных органов во время митинга в поддержку референдума о статусе Крыма у здания областной администрации в Харькове

Сотрудники правоохранительных органов во время митинга в поддержку референдума о статусе Крыма у здания областной администрации в Харькове - Sputnik Узбекистан
5/15
© Sputnik / Chekachkov Igor
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Сотрудники правоохранительных органов во время митинга в поддержку референдума о статусе Крыма у здания областной администрации в Харькове

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

Жители Симферополя у здания Верховного Совета Автономной республики Крым во время подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов

Жители Симферополя у здания Верховного Совета Автономной республики Крым во время подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
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Жители Симферополя у здания Верховного Совета Автономной республики Крым во время подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов

© Sputnik / Taras Litvinenko / Перейти в фотобанк

Новая вывеска на здании Парламента Республики Крым

Новая вывеска на здании Парламента Республики Крым - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Taras Litvinenko
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Новая вывеска на здании Парламента Республики Крым

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

Сотрудники одного из избирательных участков в Симферополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма

Сотрудники одного из избирательных участков в Симферополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Сотрудники одного из избирательных участков в Симферополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма

© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанк

Флаг России над зданием Верховного совета Автономной республики Крым в Симферополе, где на внеочередном пленарном заседании парламента приняли решение о независимости автономии

Флаг России над зданием Верховного совета Автономной республики Крым в Симферополе, где на внеочередном пленарном заседании парламента приняли решение о независимости автономии - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Andrey Stenin
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Флаг России над зданием Верховного совета Автономной республики Крым в Симферополе, где на внеочередном пленарном заседании парламента приняли решение о независимости автономии

© Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе

Военнослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Valery Melnikov
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Военнослужащий на территории зенитно-ракетного дивизиона в Севастополе

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Участники митинга во Владивостоке в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа

Участники митинга во Владивостоке в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Участники митинга во Владивостоке в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа

© Sputnik / Taras Litvinenko / Перейти в фотобанк

Прохожие на перроне станции Остряково в Крыму, с которой отправят украинскую военную технику

Прохожие на перроне станции Остряково в Крыму, с которой отправят украинскую военную технику - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Taras Litvinenko
/
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Прохожие на перроне станции Остряково в Крыму, с которой отправят украинскую военную технику

© Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанк

Участники митинга в Калининграде в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа

Участники митинга в Калининграде в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik / Igor Zarembo
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Участники митинга в Калининграде в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа

© Sputnik / Mihail Mokrushin / Перейти в фотобанк

Жители Крыма у железнодорожного вокзала в Симферополе на празднике в честь перевода часов на московское время

Жители Крыма у железнодорожного вокзала в Симферополе на празднике в честь перевода часов на московское время - Sputnik Узбекистан
14/15
© Sputnik / Mihail Mokrushin
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Жители Крыма у железнодорожного вокзала в Симферополе на празднике в честь перевода часов на московское время

© Sputnik / Alexsey Nichukchin / Перейти в фотобанк

Подсветка на здании Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе

Подсветка на здании Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе - Sputnik Узбекистан
15/15
© Sputnik / Alexsey Nichukchin
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Подсветка на здании Верховного Совета Автономной Республики Крым в Симферополе

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