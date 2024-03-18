https://uz.sputniknews.ru/20240318/putin-shtab-vybory-klyuchevyye-zayavleniya-43009797.html

Путин выступил в избирательном штабе после выборов — ключевые заявления

Путин выступил в избирательном штабе после выборов — ключевые заявления

Sputnik Узбекистан

Кандидат в президенты и действующий глава РФ дал оценку завершившимся выборам и определил задачи на новый срок

2024-03-18T11:04+0500

2024-03-18T11:04+0500

2024-03-18T11:52+0500

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Кандидат в президенты и действующий глава России Владимир Путин приехал в свой штаб после окончания голосования.Он побеседовал с волонтерами избирательного штаба, отметив, что ему приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками и поддержал их планы после окончательного завершения выборов поехать "с гуманитарной миссией" в Авдеевку. Путин отметил необходимость сделать все, чтобы поддержать жителей Авдеевки после освобождения населенного пункта от украинских сил.Он также оценил работу избирательного штаба, указав, что о ее качестве свидетельствует малое число жалоб. Вместе с тем, Путин отметил, что избирательный штаб проделал большую работу, но основная задача сейчас не зафиксировать результаты выборов, а двигаться вперед, выполняя обещания.Также политик ответил на вопросы журналистов, оценил завершившиеся выборы, определил задачи на новый срок и прокомментировал нападения украинских диверсантов на приграничные районы, отдав должное мужеству проживающих там россиян.Путин поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.Особую благодарность он выразил российским военным, "которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, а на самом деле исторических территориях российских, да и вообще страны в целом".Кандидат в президенты и действующий глава государства подчеркнул, что источником власти в России является народ.Также Путин заявилВыборы — это не формальная вещь, из голосов граждан России составляется единая воля народа.В России демократичные выборы.Ни у кого в истории никогда не получалось подавить волю и сознание россиян, это не получилось сейчас и не получится никогда.Реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.Впереди у России много задач, сомнений нет.Результаты выборов — это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано.Все планы по развитию России, которые ранее были озвучены в послании Федеральному собранию, будут решены, цели будут достигнуты.Результаты явки на выборах президента РФ показывают, что россияне чувствуют, что именно от них зависит очень многое.Высокая явка избирателей на выборах президента России связана с драматическими событиями, которые сегодня переживает страна.Благодарю всех граждан России за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными.Итоги выборов позволят добиться мечты о сильной независимой России.Результаты выборов в новых регионах и Крыму говорят о правильном пути РФ.При этом политик признался, что, говоря об итогах выборов в новых регионах России и Крыму, он не думал, что они будут столь впечатляющими.Путин напомнил, что люди в новых регионах ожидают развития социальной сферы и экономики, отметив, что правительство страны сделает все, чтобы их чаяния были реализованы.Комментируя попытки помешать выборам в России извне, Путин отметил, что в своих планах против России внешние силы будут действовать изощренно, "но целей своих в отношении России не поменяют".Вместе с тем он подчеркнул, что Россия будет рада и готова поделиться своим опытом проведения голосования с теми странами, которые этого захотят и отнесутся доброжелательно.По его словам, практика электронного голосования абсолютно прозрачна и объективна – это прозрачно, цивилизованно, по-современному, дает возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права.Отвечая на вопросы журналистов, касающиеся СВО, Путин сообщилВ приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40%.Украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна России — значит, меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения вести боевые действия.Инициатива на линии боевого соприкосновения СВО полностью принадлежит российским вооруженным силам, которые каждый день продвигаются вперед.Российские войска "кромсают" противника на некоторых участках фронта — это уже чуть больше, чем активная оборона.Россия готова договариваться в зоне СВО только исходя из своих интересов.Россия выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения между государствами в долгосрочной перспективе.Россия подумает, с кем договариваться на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя.Напомним, что в Минобороны России в понедельник проинформировали, что свыше 99% военнослужащих Объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции проголосовали за Владимира Путина.Рассказал Путин и о вызовах на новом сроке.Политик также высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО, отметив, что в современном мире возможно все."Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", — сказал он.Напомним, что голосование на выборах президента РФ проходило три дня — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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