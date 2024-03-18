https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvoobrazovanie-43012782.html

Как Узбекистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере образования

Как Узбекистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере образования

Sputnik Узбекистан

В планах — реализация пилотных проектов в сфере профобразования в регионах РУз

2024-03-18T12:50+0500

2024-03-18T12:50+0500

2024-03-18T12:50+0500

узбекистан

беларусь

минск

встреча

образование

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования обсудили в Минске посол Узбекистана Рахматулла Назаров и министр образования Беларуси Андрей Иванец, сообщает ИА "Дунё".Речь шла об итогах официального визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Узбекистан в феврале текущего года, достигнутых по его итогам договоренностях в сферах дошкольного и школьного образования.Стороны отметили необходимость активизировать работу по выполнению поставленных задач, выразив готовность обсудить ход выполнения пунктов дорожной карты и Программы сотрудничества в образовательной сфере.По итогам встречи достигнута договоренность о детальной проработке обсужденных вопросов компетентными органами двух стран.

узбекистан

беларусь

минск

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