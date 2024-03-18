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https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvoobrazovanie-43012782.html
Как Узбекистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере образования
Как Узбекистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере образования
Sputnik Узбекистан
В планах — реализация пилотных проектов в сфере профобразования в регионах РУз
2024-03-18T12:50+0500
2024-03-18T12:50+0500
узбекистан
беларусь
минск
встреча
образование
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования обсудили в Минске посол Узбекистана Рахматулла Назаров и министр образования Беларуси Андрей Иванец, сообщает ИА "Дунё".Речь шла об итогах официального визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Узбекистан в феврале текущего года, достигнутых по его итогам договоренностях в сферах дошкольного и школьного образования.Стороны отметили необходимость активизировать работу по выполнению поставленных задач, выразив готовность обсудить ход выполнения пунктов дорожной карты и Программы сотрудничества в образовательной сфере.По итогам встречи достигнута договоренность о детальной проработке обсужденных вопросов компетентными органами двух стран.
узбекистан
беларусь
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узбекистан беларусь сотрудничество образование
узбекистан беларусь сотрудничество образование

Как Узбекистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в сфере образования

12:50 18.03.2024
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан. В Ташкенте состоялось четвертое заседание рабочей группы Беларусь-Узбекистан.
В Ташкенте состоялось четвертое заседание рабочей группы Беларусь-Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан.
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В планах — реализация пилотных проектов в сфере профобразования в регионах РУз.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования обсудили в Минске посол Узбекистана Рахматулла Назаров и министр образования Беларуси Андрей Иванец, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана Рахматулла Назаров встретился с министром образования Беларуси Андреем Иванцом
Посол Узбекистана Рахматулла Назаров встретился с министром образования Беларуси Андреем Иванцом - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2024
Посол Узбекистана Рахматулла Назаров встретился с министром образования Беларуси Андреем Иванцом
© ИА "Дунё"
Речь шла об итогах официального визита белорусского лидера Александра Лукашенко в Узбекистан в феврале текущего года, достигнутых по его итогам договоренностях в сферах дошкольного и школьного образования.
Стороны отметили необходимость активизировать работу по выполнению поставленных задач, выразив готовность обсудить ход выполнения пунктов дорожной карты и Программы сотрудничества в образовательной сфере.
"Отмечалось, что приоритетным направлением сотрудничества являются открытие филиалов белорусских вузов в Узбекистане, реализация "пилотных проектов" в сфере профессионального образования в регионах нашей страны, организация стажировок и обмена работников, руководителей и методистов сферы дошкольного образования", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о детальной проработке обсужденных вопросов компетентными органами двух стран.
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