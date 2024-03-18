https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-i-kyrgyzstan-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-43007269.html
Узбекистан и Кыргызстан активизируют межрегиональное сотрудничество
Узбекистан и Кыргызстан активизируют межрегиональное сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили реализацию дорожной карты по развитию взаимодействия между Наманганской и Джалалабадской областями.
2024-03-18T09:47+0500
2024-03-18T09:47+0500
2024-03-18T11:07+0500
общество
экономика
узбекистан
кыргызстан
сотрудничество
предпринимательство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1d/42710906_0:226:2835:1821_1920x0_80_0_0_caeca377867fba4bde83aa463ef6043f.jpg
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Вопросы активизации узбекско-кыргызского межрегионального сотрудничества рассмотрели сотрудники Генерального консульства Узбекистана в городе Оше и полномочный представитель президента Кыргызстана в Джалалабадской области Абсаттар Сиргабаев, сообщает ИА "Дунё".Речь шла о реализации дорожной карты по развитию взаимодействия между Наманганской и Джалалабадской областями.В соответствии с ней, регулярно организуют встречи и диалоги между официальными ведомствами двух регионов, представителями бизнес-сообщества и сфер науки и культуры. Дважды в год проходит бизнес-форум между предпринимателями двух стран. В рамках мероприятий, состоявшихся в 2023 году, между различными предприятиями были подписаны контракты на $10 млн. Динамично развивается сотрудничество в сфере туризма: в 2023 году Джалалабадскую область посетили более 10 тыc. туристов из Узбекистана.Кыргызская сторона представила информацию о регионе и его экономическом потенциале. По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении организации бизнес-форумов, В2В-встреч, инфо-туров, а также совместных культурных мероприятий.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1d/42710906_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_6b946b929d2e9195f306b99ecb52db1d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан кыргызстан сотрудничество дорожная карта наманганская джалалабадская области
узбекистан кыргызстан сотрудничество дорожная карта наманганская джалалабадская области
Узбекистан и Кыргызстан активизируют межрегиональное сотрудничество
09:47 18.03.2024 (обновлено: 11:07 18.03.2024)
Стороны обсудили реализацию дорожной карты по развитию взаимодействия между Наманганской и Джалалабадской областями.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik
. Вопросы активизации узбекско-кыргызского межрегионального сотрудничества рассмотрели сотрудники Генерального консульства Узбекистана в городе Оше и полномочный представитель президента Кыргызстана в Джалалабадской области Абсаттар Сиргабаев, сообщает
ИА "Дунё".
Речь шла о реализации дорожной карты по развитию взаимодействия между Наманганской и Джалалабадской областями.
В соответствии с ней, регулярно организуют встречи и диалоги между официальными ведомствами двух регионов, представителями бизнес-сообщества и сфер науки и культуры. Дважды в год проходит бизнес-форум между предпринимателями двух стран. В рамках мероприятий, состоявшихся в 2023 году, между различными предприятиями были подписаны контракты на $10 млн. Динамично развивается сотрудничество в сфере туризма: в 2023 году Джалалабадскую область посетили более 10 тыc. туристов из Узбекистана.
Кыргызская сторона представила информацию о регионе и его экономическом потенциале.
По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении организации бизнес-форумов, В2В-встреч, инфо-туров, а также совместных культурных мероприятий.