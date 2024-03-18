https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-i-kyrgyzstan-mejregionalnoe-sotrudnichestvo-43007269.html

Узбекистан и Кыргызстан активизируют межрегиональное сотрудничество

Узбекистан и Кыргызстан активизируют межрегиональное сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили реализацию дорожной карты по развитию взаимодействия между Наманганской и Джалалабадской областями.

2024-03-18T09:47+0500

2024-03-18T09:47+0500

2024-03-18T11:07+0500

общество

экономика

узбекистан

кыргызстан

сотрудничество

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Вопросы активизации узбекско-кыргызского межрегионального сотрудничества рассмотрели сотрудники Генерального консульства Узбекистана в городе Оше и полномочный представитель президента Кыргызстана в Джалалабадской области Абсаттар Сиргабаев, сообщает ИА "Дунё".Речь шла о реализации дорожной карты по развитию взаимодействия между Наманганской и Джалалабадской областями.В соответствии с ней, регулярно организуют встречи и диалоги между официальными ведомствами двух регионов, представителями бизнес-сообщества и сфер науки и культуры. Дважды в год проходит бизнес-форум между предпринимателями двух стран. В рамках мероприятий, состоявшихся в 2023 году, между различными предприятиями были подписаны контракты на $10 млн. Динамично развивается сотрудничество в сфере туризма: в 2023 году Джалалабадскую область посетили более 10 тыc. туристов из Узбекистана.Кыргызская сторона представила информацию о регионе и его экономическом потенциале. По итогам встречи достигнуты договоренности о продолжении организации бизнес-форумов, В2В-встреч, инфо-туров, а также совместных культурных мероприятий.

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