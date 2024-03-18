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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240318/vybory-prezident-rf-foto-43001404.html
Как выбирали президента России в столице, регионах, на новых территориях и за рубежом
Как выбирали президента России в столице, регионах, на новых территориях и за рубежом
Sputnik Узбекистан
Голосование на выборах президента РФ длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Знаковое событие объединило всех российских граждан, неравнодушных к будущему страны
2024-03-18T14:55+0500
2024-03-18T14:55+0500
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выборы президента россии — 2024
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В числе голосовавших — креативная молодежь и столетние ветераны, прибывшие на избирательные участки, новобрачные с Камчатки, проголосовавшие в ЗАГСе, и супруги, прожившие полвека в любви и согласии и столь же дружно отдавшие свои голоса. Среди избирателей также Дед Мороз из Великого Устюга и космонавты на МКС, жители бурятского села, приехавшие голосовать на лошадях, дагестанский чабан, голосовавший на пастбище, семейная пара из Югры, проделавшая двухдневный путь по тайге, чтобы исполнить свой гражданский долг. Другие яркие моменты выборов президента РФ в Москве, регионах, на новых территориях и за рубежом — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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президент россия выборы голосование столица регионы новые территории
президент россия выборы голосование столица регионы новые территории

Как выбирали президента России в столице, регионах, на новых территориях и за рубежом

14:55 18.03.2024
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Голосование на выборах президента РФ длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Знаковое событие объединило всех российских граждан, неравнодушных к будущему страны.
В числе голосовавших — креативная молодежь и столетние ветераны, прибывшие на избирательные участки, новобрачные с Камчатки, проголосовавшие в ЗАГСе, и супруги, прожившие полвека в любви и согласии и столь же дружно отдавшие свои голоса.
Среди избирателей также Дед Мороз из Великого Устюга и космонавты на МКС, жители бурятского села, приехавшие голосовать на лошадях, дагестанский чабан, голосовавший на пастбище, семейная пара из Югры, проделавшая двухдневный путь по тайге, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Другие яркие моменты выборов президента РФ в Москве, регионах, на новых территориях и за рубежом — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Люди голосуют на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Люди голосуют на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Люди голосуют на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе № 2123 в Москве

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе № 2123 в Москве - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе № 2123 в Москве

© Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента России, который работает в Общественной палате РФ

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента России, который работает в Общественной палате РФ - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Kirill Zykov
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Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента России, который работает в Общественной палате РФ

© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Девочка опускает в избирательную урну бюллетень на избирательном участке в посольстве РФ в Минске

Девочка опускает в избирательную урну бюллетень на избирательном участке в посольстве РФ в Минске - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
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Девочка опускает в избирательную урну бюллетень на избирательном участке в посольстве РФ в Минске

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Перейти в фотобанк

Голосующие на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

Голосующие на выборах президента России на избирательном участке в Луганске - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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Голосующие на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске

Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
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Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Сотрудники "Аэрофлота" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине

Сотрудники &quot;Аэрофлота&quot; пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Сотрудники "Аэрофлота" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине

© Sputnik / Artem Kulekin / Перейти в фотобанк

Мужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе

Мужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Artem Kulekin
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Мужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на избирательном участке в Смоленске

Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на избирательном участке в Смоленске - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на избирательном участке в Смоленске

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине

Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Мужчина голосует на избирательном участке № 230 в Доме дружбы народов Красноярского края на проспекте им. газеты "Красноярский рабочий" в Красноярске

Мужчина голосует на избирательном участке № 230 в Доме дружбы народов Красноярского края на проспекте им. газеты &quot;Красноярский рабочий&quot; в Красноярске - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Мужчина голосует на избирательном участке № 230 в Доме дружбы народов Красноярского края на проспекте им. газеты "Красноярский рабочий" в Красноярске

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Женщина голосует на избирательном участке в Константиновке

Женщина голосует на избирательном участке в Константиновке - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Женщина голосует на избирательном участке в Константиновке

© Sputnik / Press service of the Patriarchate of the Russian Orthodox Church / Перейти в фотобанк

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Press service of the Patriarchate of the Russian Orthodox Church
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Артисты государственного ансамбля "Криница" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине (ансамбль находится в городе с гастролями)

Артисты государственного ансамбля &quot;Криница&quot; пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине (ансамбль находится в городе с гастролями) - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Артисты государственного ансамбля "Криница" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине (ансамбль находится в городе с гастролями)

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Наблюдатель из Камеруна, журналист портала "Togo Daily News" Фус Ндеди Элиз Линда во время визита группы иностранных наблюдателей в Центр общественного наблюдения за выборами президента России, созданный при Общественной палате Красноярского края в Красноярске

Наблюдатель из Камеруна, журналист портала &quot;Togo Daily News&quot; Фус Ндеди Элиз Линда во время визита группы иностранных наблюдателей в Центр общественного наблюдения за выборами президента России, созданный при Общественной палате Красноярского края в Красноярске - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Наблюдатель из Камеруна, журналист портала "Togo Daily News" Фус Ндеди Элиз Линда во время визита группы иностранных наблюдателей в Центр общественного наблюдения за выборами президента России, созданный при Общественной палате Красноярского края в Красноярске

© Sputnik / Alexandr Suhov / Перейти в фотобанк

Люди участвуют в акции "Заряжаюсь на выборы" перед началом голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 715 им Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова в Мариуполе

Люди участвуют в акции &quot;Заряжаюсь на выборы&quot; перед началом голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 715 им Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова в Мариуполе - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Alexandr Suhov
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Люди участвуют в акции "Заряжаюсь на выборы" перед началом голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 715 им Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова в Мариуполе

© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанк

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке № 42 в Петропавловске-Камчатском

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке № 42 в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Alexandr Piragis
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Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке № 42 в Петропавловске-Камчатском

© Sputnik / Dmitry Makeev / Перейти в фотобанк

Женщина на избирательном участке в Скадовске

Женщина на избирательном участке в Скадовске - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Dmitry Makeev
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Женщина на избирательном участке в Скадовске

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