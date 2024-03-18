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Как выбирали президента России в столице, регионах, на новых территориях и за рубежом

Как выбирали президента России в столице, регионах, на новых территориях и за рубежом

Sputnik Узбекистан

Голосование на выборах президента РФ длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. Знаковое событие объединило всех российских граждан, неравнодушных к будущему страны

2024-03-18T14:55+0500

2024-03-18T14:55+0500

2024-03-18T14:55+0500

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выборы президента россии — 2024

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В числе голосовавших — креативная молодежь и столетние ветераны, прибывшие на избирательные участки, новобрачные с Камчатки, проголосовавшие в ЗАГСе, и супруги, прожившие полвека в любви и согласии и столь же дружно отдавшие свои голоса. Среди избирателей также Дед Мороз из Великого Устюга и космонавты на МКС, жители бурятского села, приехавшие голосовать на лошадях, дагестанский чабан, голосовавший на пастбище, семейная пара из Югры, проделавшая двухдневный путь по тайге, чтобы исполнить свой гражданский долг. Другие яркие моменты выборов президента РФ в Москве, регионах, на новых территориях и за рубежом — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

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2024

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