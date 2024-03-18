Как выбирали президента России в столице, регионах, на новых территориях и за рубежом
Люди голосуют на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске
Люди голосуют на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе № 2123 в Москве
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в школе № 2123 в Москве
Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента России, который работает в Общественной палате РФ
Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента России, который работает в Общественной палате РФ
Девочка опускает в избирательную урну бюллетень на избирательном участке в посольстве РФ в Минске
Девочка опускает в избирательную урну бюллетень на избирательном участке в посольстве РФ в Минске
Голосующие на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Голосующие на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске
Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске
Сотрудники "Аэрофлота" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине
Сотрудники "Аэрофлота" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине
Мужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе
Мужчина голосует на избирательном участке в Доме офицеров российской армии в Тирасполе
Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на избирательном участке в Смоленске
Кандидат в президенты РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ Владислав Даванков голосует на избирательном участке в Смоленске
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине
Мужчина голосует на избирательном участке № 230 в Доме дружбы народов Красноярского края на проспекте им. газеты "Красноярский рабочий" в Красноярске
Мужчина голосует на избирательном участке № 230 в Доме дружбы народов Красноярского края на проспекте им. газеты "Красноярский рабочий" в Красноярске
Женщина голосует на избирательном участке в Константиновке
Женщина голосует на избирательном участке в Константиновке
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в выборах президента России в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве
Артисты государственного ансамбля "Криница" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине (ансамбль находится в городе с гастролями)
Артисты государственного ансамбля "Криница" пришли на избирательный участок в российское посольство в Пекине (ансамбль находится в городе с гастролями)
Наблюдатель из Камеруна, журналист портала "Togo Daily News" Фус Ндеди Элиз Линда во время визита группы иностранных наблюдателей в Центр общественного наблюдения за выборами президента России, созданный при Общественной палате Красноярского края в Красноярске
Наблюдатель из Камеруна, журналист портала "Togo Daily News" Фус Ндеди Элиз Линда во время визита группы иностранных наблюдателей в Центр общественного наблюдения за выборами президента России, созданный при Общественной палате Красноярского края в Красноярске
Люди участвуют в акции "Заряжаюсь на выборы" перед началом голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 715 им Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова в Мариуполе
Люди участвуют в акции "Заряжаюсь на выборы" перед началом голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 715 им Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова в Мариуполе
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке № 42 в Петропавловске-Камчатском
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке № 42 в Петропавловске-Камчатском
Женщина на избирательном участке в Скадовске