https://uz.sputniknews.ru/20240319/eaeu-yuveliry-markirovka-eksport-43030116.html

Минфин РФ предложил сделать клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС добровольным

Минфин РФ предложил сделать клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС добровольным

Sputnik Узбекистан

В проекте постановления указано, что потенциальные зарубежные покупатели воспринимают физическое клеймо на ювелирном изделии как дефект, что снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий

2024-03-19T15:20+0500

2024-03-19T15:20+0500

2024-03-19T15:34+0500

еаэс

экономика

ювелирные украшения

экспорт

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В Минфине России предложили сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добровольным. Обязательным условием в таком случае будет нанесение на такие изделия двухмерного штрихкода.Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.В сводном отчете к документу указано, что физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.В связи с этим предлагается установить добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в страны, не входящие в состав Евразийского экономического союза.Обязательным условием в таком случае будет нанесение на такие изделия двухмерного штрихкода.Также некоторые изготовители отечественных ювелирных изделий преимущественно в Удмуртской Республике, Ставропольском и Пермском краях, Челябинской, Волгоградской и Владимирской областях испытывают логистические сложности при представлении продукции на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной пробирной палаты в районе их деятельности.Исходя из этого, Минфин РФ предлагает разрешить представлять ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной палаты вне районов деятельности их изготовителей. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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