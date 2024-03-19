https://uz.sputniknews.ru/20240319/eaeu-yuveliry-markirovka-eksport-43030116.html
Минфин РФ предложил сделать клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС добровольным
Минфин РФ предложил сделать клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС добровольным
Sputnik Узбекистан
В проекте постановления указано, что потенциальные зарубежные покупатели воспринимают физическое клеймо на ювелирном изделии как дефект, что снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий
2024-03-19T15:20+0500
2024-03-19T15:20+0500
2024-03-19T15:34+0500
еаэс
экономика
ювелирные украшения
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/18/24174208_0:390:2100:1571_1920x0_80_0_0_8355f5f32e4087a3225a49731f9d5169.jpg
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В Минфине России предложили сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добровольным. Обязательным условием в таком случае будет нанесение на такие изделия двухмерного штрихкода.Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.В сводном отчете к документу указано, что физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.В связи с этим предлагается установить добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в страны, не входящие в состав Евразийского экономического союза.Обязательным условием в таком случае будет нанесение на такие изделия двухмерного штрихкода.Также некоторые изготовители отечественных ювелирных изделий преимущественно в Удмуртской Республике, Ставропольском и Пермском краях, Челябинской, Волгоградской и Владимирской областях испытывают логистические сложности при представлении продукции на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной пробирной палаты в районе их деятельности.Исходя из этого, Минфин РФ предлагает разрешить представлять ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной палаты вне районов деятельности их изготовителей. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/18/24174208_0:193:2100:1768_1920x0_80_0_0_36029b10b365ab207dd18c9e5ce54161.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минфин рф еаэс ювелирные изделия
минфин рф еаэс ювелирные изделия
Минфин РФ предложил сделать клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС добровольным
15:20 19.03.2024 (обновлено: 15:34 19.03.2024)
В проекте постановления указано, что потенциальные зарубежные покупатели воспринимают физическое клеймо на ювелирном изделии как дефект, что снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В Минфине России предложили сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добровольным. Обязательным условием в таком случае будет нанесение на такие изделия двухмерного штрихкода.
Проект соответствующего постановления опубликован
на портале проектов нормативно-правовых актов.
В сводном отчете к документу указано
, что физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.
В связи с этим предлагается установить добровольный порядок клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта в страны, не входящие в состав Евразийского экономического союза.
Обязательным условием в таком случае будет нанесение на такие изделия двухмерного штрихкода.
Также некоторые изготовители отечественных ювелирных изделий преимущественно в Удмуртской Республике, Ставропольском и Пермском краях, Челябинской, Волгоградской и Владимирской областях испытывают логистические сложности при представлении продукции на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной пробирной палаты в районе их деятельности.
Исходя из этого, Минфин РФ предлагает разрешить представлять ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства на опробование, анализ и клеймение в территориальные органы Федеральной палаты вне районов деятельности их изготовителей.
Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.