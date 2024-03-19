https://uz.sputniknews.ru/20240319/kuda-poyexat-navruz-skidki-samolety-poyezda-43023459.html

Куда поехать на Навруз: скидки на самолеты и поезда

Куда поехать на Навруз: скидки на самолеты и поезда

Sputnik Узбекистан

Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы внутри республики к празднику Навруз, а Узбекистон темир йуллари запустили дополнительные поезда.

2024-03-19T10:47+0500

2024-03-19T10:47+0500

2024-03-19T11:16+0500

узбекистан

навруз

праздничные дни

самолет

поезд

выходные

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Выходные по случаю празднования Навруза в Узбекистане продлятся 4 дня — с 21 по 24 марта. Для удобства жителей и гостей республики будут запущены дополнительные рейсы на электропоездах Афросиаб, а также станут доступны скидки на перелеты.Так национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил 30% скидку на все рейсы внутри Узбекистана. Купить билеты по сниженным ценам можно будет на рейсы, выполняемые с 21 по 24 марта. Предложение действует как для эконома, так и для бизнес класса.К примеру, билет на самолет эконом класса из Ташкента в Самарканд обойдется в 234 тыс. сумов, а за бизнес класс придется заплатить 482 тыс. В Хиву из Ташкента можно улететь за 715 тыс. сумов.При этом в авиакомпании уточнили, что купленные ранее билеты переоформить со скидкой уже не получится. Суммировать праздничную скидку в 30% можно только с детской. В таком случае билет для ребенка обойдется дешевле на 48%.Внутри Узбекистана регулярное авиасообщение из Ташкента доступно в 8 городов республики — в Фергану, Наманган, Самарканд, Навои, Бухару, Термез, Ургенч и Нукус.Для желающих добраться на высокоскоростном поезде Афросиаб будут запущены дополнительные поезда по следующим направлениям:с 17 по 22 мартаСамарканд – Ташкент – Самарканд;с 20 по 21 мартаТашкент – Карши – Ташкент;с 19 по 21 мартаТашкент – Ургенч – Ташкент.Кроме того, дополнительные вагоны появятся у пассажирских поездов по направлениямТашкент – Термез – Ташкент,Ташкент – Ургенч – Ташкент,Ташкент – Кунград – Ташкент,Андижан – Хива – Андижан.Стоимость билетов по данным направлениям начинается от 204 тыс. сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20240310/v-prazdnichnyye-dni-iz-tashkenta-regiony-smogut-uexat-bolshye-lyudey-marshruty-42865271.html

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