https://uz.sputniknews.ru/20240319/mirziyoyev-posadka-derevya-park-molodeji-43040742.html

Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными великих предков — Мирзиёев

Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными великих предков — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Глава республики вместе с представителями общественности и дипкорпуса посадил первые деревья в Парке молодежи, который создают в Сергелийском районе Ташкента

2024-03-19T16:35+0500

2024-03-19T16:35+0500

2024-03-19T16:35+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

ташкент

парк

молодежь

посадка

деревья

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе посадки первых деревьев в Парке молодежи, который создают в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.В мероприятии также участвовали представители столичной общественности, госучреждений, дипломатического корпуса и молодежи.По инициативе главы Узбекистана в республике с 2021 года реализуют общенациональный проект "Яшил макон". Для улучшения экологической ситуации Ташкент окружат "зеленым поясом". Парк молодежи в Сергелийском районе станет важной его частью.Президенту рассказали о проекте парка. Его площадь превысит 75 гектаров, и он будет вторым по размеру в столице после парка "Новый Узбекистан".Парк разделят на семь крупных зон. На центральной аллее создадут площадки для различных активностей, открытый амфитеатр на тысячу мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни.Кроме того, обустроят фудкорты на открытом воздухе и отдельные места для интересных занятий. Проектом предусмотрены музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу. Для детей оборудуют площадки: спортивные, игровые, в стиле известных сказок, а также мастерские и библиотеку. К услугам посетителей будут искусственное озеро, каноэ, плавательный бассейн и места для рыбалки. На первом этапе в парке посадят более тысячи саженцев каштанов, кленов, восточного платана, магнолии, туи, а также кустарников и цветов. К окончанию проекта их число достигнет 20 тыс. Еще одной особенностью станет создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зон. С открытием парка будет организовано более 350 рабочих мест.

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