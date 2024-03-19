Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240319/mirziyoyev-posadka-derevya-park-molodeji-43040742.html
Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными великих предков — Мирзиёев
Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными великих предков — Мирзиёев
Sputnik Узбекистан
Глава республики вместе с представителями общественности и дипкорпуса посадил первые деревья в Парке молодежи, который создают в Сергелийском районе Ташкента
2024-03-19T16:35+0500
2024-03-19T16:35+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистан
ташкент
парк
молодежь
посадка
деревья
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/13/43037707_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4efb2f9a5cc36b8c90cfc11a7c9438d1.jpg
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе посадки первых деревьев в Парке молодежи, который создают в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.В мероприятии также участвовали представители столичной общественности, госучреждений, дипломатического корпуса и молодежи.По инициативе главы Узбекистана в республике с 2021 года реализуют общенациональный проект "Яшил макон". Для улучшения экологической ситуации Ташкент окружат "зеленым поясом". Парк молодежи в Сергелийском районе станет важной его частью.Президенту рассказали о проекте парка. Его площадь превысит 75 гектаров, и он будет вторым по размеру в столице после парка "Новый Узбекистан".Парк разделят на семь крупных зон. На центральной аллее создадут площадки для различных активностей, открытый амфитеатр на тысячу мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни.Кроме того, обустроят фудкорты на открытом воздухе и отдельные места для интересных занятий. Проектом предусмотрены музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу. Для детей оборудуют площадки: спортивные, игровые, в стиле известных сказок, а также мастерские и библиотеку. К услугам посетителей будут искусственное озеро, каноэ, плавательный бассейн и места для рыбалки. На первом этапе в парке посадят более тысячи саженцев каштанов, кленов, восточного платана, магнолии, туи, а также кустарников и цветов. К окончанию проекта их число достигнет 20 тыс. Еще одной особенностью станет создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зон. С открытием парка будет организовано более 350 рабочих мест.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/13/43037707_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e46c701e8abc83807c682d6983db59f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев деревья посадка парк молодежи
мирзиёев деревья посадка парк молодежи

Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными великих предков — Мирзиёев

16:35 19.03.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
В Парке молодежи высажены первые деревья - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики вместе с представителями общественности и дипкорпуса посадил первые деревья в Парке молодежи, который создают в Сергелийском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе посадки первых деревьев в Парке молодежи, который создают в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
В Парке молодежи высажены первые деревья - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
В Парке молодежи высажены первые деревья
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии также участвовали представители столичной общественности, госучреждений, дипломатического корпуса и молодежи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
В Парке молодежи высажены первые деревья - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
В Парке молодежи высажены первые деревья
© Пресс-служба президента Узбекистана
По инициативе главы Узбекистана в республике с 2021 года реализуют общенациональный проект "Яшил макон". Для улучшения экологической ситуации Ташкент окружат "зеленым поясом". Парк молодежи в Сергелийском районе станет важной его частью.
"Наш народ издавна взял в привычку везде сажать деревья. Амир Тимур создавал живописные сады вокруг Самарканда, облагораживал и другие города. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков", — сказал Мирзиёев.
Президенту рассказали о проекте парка. Его площадь превысит 75 гектаров, и он будет вторым по размеру в столице после парка "Новый Узбекистан".
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
В Парке молодежи высажены первые деревья - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
В Парке молодежи высажены первые деревья
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк разделят на семь крупных зон. На центральной аллее создадут площадки для различных активностей, открытый амфитеатр на тысячу мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни.
Кроме того, обустроят фудкорты на открытом воздухе и отдельные места для интересных занятий. Проектом предусмотрены музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу. Для детей оборудуют площадки: спортивные, игровые, в стиле известных сказок, а также мастерские и библиотеку. К услугам посетителей будут искусственное озеро, каноэ, плавательный бассейн и места для рыбалки.
На первом этапе в парке посадят более тысячи саженцев каштанов, кленов, восточного платана, магнолии, туи, а также кустарников и цветов. К окончанию проекта их число достигнет 20 тыс.
Еще одной особенностью станет создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зон. С открытием парка будет организовано более 350 рабочих мест.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0