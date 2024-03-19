Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными великих предков — Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики вместе с представителями общественности и дипкорпуса посадил первые деревья в Парке молодежи, который создают в Сергелийском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе посадки первых деревьев в Парке молодежи, который создают в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
В Парке молодежи высажены первые деревья
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии также участвовали представители столичной общественности, госучреждений, дипломатического корпуса и молодежи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
В Парке молодежи высажены первые деревья
© Пресс-служба президента Узбекистана
По инициативе главы Узбекистана в республике с 2021 года реализуют общенациональный проект "Яшил макон". Для улучшения экологической ситуации Ташкент окружат "зеленым поясом". Парк молодежи в Сергелийском районе станет важной его частью.
"Наш народ издавна взял в привычку везде сажать деревья. Амир Тимур создавал живописные сады вокруг Самарканда, облагораживал и другие города. Мы продолжаем эту работу, чтобы быть достойными наших великих предков", — сказал Мирзиёев.
Президенту рассказали о проекте парка. Его площадь превысит 75 гектаров, и он будет вторым по размеру в столице после парка "Новый Узбекистан".
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Парке молодежи высажены первые деревья
В Парке молодежи высажены первые деревья
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк разделят на семь крупных зон. На центральной аллее создадут площадки для различных активностей, открытый амфитеатр на тысячу мест, гастрономические зоны национальной и зарубежной кухни.
Кроме того, обустроят фудкорты на открытом воздухе и отдельные места для интересных занятий. Проектом предусмотрены музыкальные фонтаны, кинотеатр под открытым небом, выставки искусства и лазерное шоу. Для детей оборудуют площадки: спортивные, игровые, в стиле известных сказок, а также мастерские и библиотеку. К услугам посетителей будут искусственное озеро, каноэ, плавательный бассейн и места для рыбалки.
На первом этапе в парке посадят более тысячи саженцев каштанов, кленов, восточного платана, магнолии, туи, а также кустарников и цветов. К окончанию проекта их число достигнет 20 тыс.
Еще одной особенностью станет создание в парке естественного ландшафта, лесной и экзотической зон. С открытием парка будет организовано более 350 рабочих мест.