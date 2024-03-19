Путин выступил на коллегии ФСБ — главное
18:08 19.03.2024 (обновлено: 18:11 19.03.2024)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
© Sputnik / Михаил Климентьев/
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Президент РФ подвел итоги работы Федеральной службы безопасности за прошедший год, а также определил первоочередные задачи на ближайшее будущее с учетом стратегических приоритетов, обозначенных в послании Федеральному собранию.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России в 2023 году действовали грамотно и четко по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
"В 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы, как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России", — сказал он.
Глава РФ отметил контрразведывательное обеспечение российских воинских частей, участвующих в СВО.
"Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений", — сказал Путин.
Вместе с тем он поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по прикрытию госграниц РФ, особо выделил сотрудников, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии.
По его словам, смысл и высокое значение работы ФСБ заключаются в обеспечении прочного суверенитета родины, защите прав, свобод и безопасности граждан России.
Также глава РФ указал, что самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ связан с СВО.
"Самый ответственный, напряженный участок вашей работы сегодня, конечно же, связан с проведением специальной военной операции. Круг задач здесь самый широкий ", — сказал Путин.
Также он подчеркнул, как много зависит от контрразведки ФСБ.
"Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", — сказал президент РФ.
Он указал, что попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы.
"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие, требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям: в экономике, в технологиях, в культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов", — сообщил российский лидер.
Он призвал ФСБ продолжить системную антикоррупционную работу.
"Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу. Особое внимание уделить сфере гособоронзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", — сказал президент РФ.
Еще один призыв к Федеральной службе безопасности касался усиления антитеррористической деятельности, поскольку РФ имеет дело с сильным противником.
Он попросил сотрудников ведомства также не забывать про предателей, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы, и наказывать их без срока давности.
Глава РФ также напомнил, что россияне ждут от ФСБ наступательных действий.
"Народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий", — подчеркнул Путин.
Также Владимир Путин заявил
Сотрудники ФСБ пресекали попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в ходе президентских выборов.
Власти России всегда будут помнить сотрудников Федеральной службы безопасности, павших при выполнении служебного долга, поддержат их семьи.
Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться.
Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, это касается сегодня Черного моря.
Нужно повышать требования в сфере защиты информационного пространства России, количество атак на инфраструктуру растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы.
Нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской, а также ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями.