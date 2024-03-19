https://uz.sputniknews.ru/20240319/putin-kollegiya-fsb-43045817.html

Путин выступил на коллегии ФСБ — главное

Путин выступил на коллегии ФСБ — главное

Sputnik Узбекистан

Президент РФ подвел итоги работы Федеральной службы безопасности за прошедший год, а также определил первоочередные задачи на ближайшее будущее с учетом стратегических приоритетов, обозначенных в послании Федеральному собранию

2024-03-19T18:08+0500

2024-03-19T18:08+0500

2024-03-19T18:11+0500

россия

владимир путин

фсб россии

заседание

безопасность

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России в 2023 году действовали грамотно и четко по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.Глава РФ отметил контрразведывательное обеспечение российских воинских частей, участвующих в СВО.Вместе с тем он поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по прикрытию госграниц РФ, особо выделил сотрудников, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии.По его словам, смысл и высокое значение работы ФСБ заключаются в обеспечении прочного суверенитета родины, защите прав, свобод и безопасности граждан России.Также глава РФ указал, что самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ связан с СВО.Также он подчеркнул, как много зависит от контрразведки ФСБ.Он указал, что попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы.Он призвал ФСБ продолжить системную антикоррупционную работу.Еще один призыв к Федеральной службе безопасности касался усиления антитеррористической деятельности, поскольку РФ имеет дело с сильным противником.Он попросил сотрудников ведомства также не забывать про предателей, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы, и наказывать их без срока давности.Глава РФ также напомнил, что россияне ждут от ФСБ наступательных действий.Также Владимир Путин заявилСотрудники ФСБ пресекали попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в ходе президентских выборов.Власти России всегда будут помнить сотрудников Федеральной службы безопасности, павших при выполнении служебного долга, поддержат их семьи.Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться.Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, это касается сегодня Черного моря.Нужно повышать требования в сфере защиты информационного пространства России, количество атак на инфраструктуру растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы.Нужно повышать уровень безопасности финансовой системы, в частности, банковской, а также ФСБ нужно оказывать поддержку развивающимся компаниям в РФ, которые сталкиваются с незаконными санкциями и враждебными действиями.

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