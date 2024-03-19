https://uz.sputniknews.ru/20240319/v-tashkente-proydut-prazdnichnye-gulyanya-na-navruz--43041296.html

Где в Ташкенте пройдут праздничные гулянья на Навруз — локации

Где в Ташкенте пройдут праздничные гулянья на Навруз — локации

Sputnik Узбекистан

Навруз знаменует приход весны, обновление природы и начало нового года. Отмечают праздник 21 марта — в день весеннего равноденствия.

2024-03-19T18:28+0500

2024-03-19T18:28+0500

2024-03-19T18:28+0500

узбекистан

навруз

праздник

инфографика

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Навруз широко отмечают во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане. По традиции в эти дни по всей стране проходят праздничные гулянья. В Ташкенте основные мероприятия будут организованы в парках культуры и отдыха “Янги Узбекистон“ и “Навруз“.По информации столичного хокимията, всенародные праздничные гулянья пройдут также в Бектемирском, Учтепинском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Мирабадском, Мирзо-Улугбекском, Сергелийском, Алмазарском, Яккасарайском, Янгихаётском, Яшнабадском и Чиланзарском районах Ташкента. Полный список с датами и адресами празднования Навруза для жителей и гостей Ташкента — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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