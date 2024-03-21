https://uz.sputniknews.ru/20240321/amerikanskiy-sokol-f-35-dopuschen-k-seriynomu-proizvodstvu--20-let-spustya-43063935.html

Американский "сокол" F-35 допущен к серийному производству – 20 лет спустя

Американский "сокол" F-35 допущен к серийному производству – 20 лет спустя

Sputnik Узбекистан

Пришло время больших продаж, сверхприбыль важнее высокой боеготовности ВВС США и безопасности американских союзников, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко

2024-03-21T17:05+0500

2024-03-21T17:05+0500

2024-03-21T17:05+0500

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Пентагон под давлением лоббистов из американского ВПК одобрил массовое производство истребителя-бомбардировщика "околопятого" поколения – со всеми его конструктивными и критическими недостатками.Истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning официально допущен к серийному производству – через 23 года после того, как Lockheed Martin выиграла контракт, и через 17 лет после первого полета "Молнии". Вероятно, сошедшие с конвейера до 2024 года 1000 самолетов F-35 – тренировочно-экспериментальная серия. Что изменилось в реальности?Американские ВВС сокращают заказ 2025 года на 21 истребитель и "не принимают новые самолеты из-за опасностей модификации Block 4". В марте истребитель-бомбардировщик F-35 официально сертифицирован для применения термоядерных авиабомб B61-12, и все же не избавлен от серьезных недостатков – конструктивных и программного обеспечения.Характеристики, надежность и боеспособность F-35 Lightning по-прежнему не внушают доверия. Вот, лишь краткий список недостатков, решительно "вышибающих" F-35 из пятого поколения:Новая интеграция компьютера с авионикой Technology Refresh 3, новые радар AN/APG-85 и система РЭБ "Молнии" составляют основу модификации Block 4, однако все еще находятся в процессе разработки и тестирования.Автоматизированная логистическая информационная система (ALIS) безупречна только в роликах Lockheed Martin. Номинально новейшие F-35 Block 4 на выходе с конвейера попадают на стоянку (в тупик) и ожидают реальной модернизации.Средняя цена F-35 – $100 млн, стоимость всей программы – более $1,7 трлн, при этом самолет не готов к боевым действиям и ни разу в них не участвовал. Более того, примерно две трети истребителей F-35 ВВС США (440 единиц) официально непригодны к полетам.Множество критических и 800 прочих недостатков F-35 не мешают Lockheed Martin ежегодно выпускать 150 "невидимок".Опасные мифы и планыВоенные аналитики США ранее составили список наиболее провальных авиапроектов, и вполне заслуженно F-35 Lightning II вошел в пятерку худших самолетов в истории Пентагона.Серийное производство и американский маркетинг – это другое. Чистая прибыль компании Lockheed Martin в 2023 году повысилась на 21% – до $6,92 млрд. На фоне горячих геополитических событий и надуманных угроз растет зарубежный спрос на F-35. В очереди заказчиков оказались даже такие маловероятные прежде кандидаты, как Греция, Чехия и Румыния.Разрешение на серийное производство F-35 выглядит спорно, и все же теперь Объединенный программный офис Пентагона может вести переговоры о многолетних контрактах на истребитель. Заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лаплант считает "сырой" самолет F-35 "ведущей системой, которая обеспечивает взаимодействие с нашими союзниками и партнерами".Новый миф, насаждаемый Вашингтоном в Европе: "Способность F-35A наносить ядерные удары повышает доверие к позиции ядерного сдерживания НАТО. Уникальная способность самолета пробивать сети ПВО противника и защищаться на пути к цели станет постоянной возможностью, с которой России никогда не приходилось иметь дело… Повышенная живучесть F-35 усложнит способность Москвы защищаться от этих ударов".Разве такой "маркетинг" – не самоубийство для Европы и Америки?Фактически одноразовые истребители-бомбардировщики F-35 могут компенсировать конструктивное и технологическое несовершенство лишь большим количеством, то есть вероятной перегрузкой систем ПВО и РЭБ противника на направлении прорыва.План "быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike) конгресс США одобрил и профинансировал еще в 2007 году. Для неотразимости такого удара Вашингтон планирует продать европейским и азиатским союзникам сотни и тысячи F-35.По информации ВВС США, все F-35A "будут иметь ядерную сертификацию", а не только самолеты 48-го истребительного авиаполка ВВС Великобритании в Лейкенхите. В Европе растут призывы к созданию континентальных ядерных арсеналов, нацеленных на Россию. США ведут переговоры с Финляндией о значительном развертывании F-35 у северо-западных границ России.Концепция F-35 – уничтожение противника до того, как он обнаружит "невидимку" – ни разу не проверена на практике. И все же, издание Newsweek ранее сообщило, что новые тактические термоядерные авиабомбы B61-12 позволят F-35 за один вылет уничтожить более 310 тыс. жителей Москвы (бомба должна упасть в центральной части российской столицы), или 360 тыс. жителей Санкт-Петербурга.Вашингтон делает ставку на массовое применение тактического ядерного оружия европейскими вассалами против РФ. Если в ходе вооруженного конфликта США и НАТО с Россией (или Китаем) целей достигнут хотя бы 10% "Молний" с термоядерными бомбами на борту, американская игра стоит свеч. Особенно если за все безобразия заплатят (в прямом и переносном смысле) преимущественно европейские и азиатские вассалы США.Собственно, уже платят. Эксплуатационные расходы истребителя F-35 составляют примерно $35 тыс. в час. Серия авиакатастроф в Европе и Азии в условиях небоевой эксплуатации сформировала безнадежную репутацию F-35. Бельгия даже отказалась от поставок первой партии F-35A, посчитав их "технически неудовлетворительными".Для большинства же союзников-камикадзе и "глобального удара" обреченных на уничтожение США сойдут и такие.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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f-35 серийное производство сверхприбыль большие продажи