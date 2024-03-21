https://uz.sputniknews.ru/20240321/karnay--glavnyy-muzykalnyy-instrument-navruza-43061606.html

Карнай — главный музыкальный инструмент Навруза

Карнай — главный музыкальный инструмент Навруза

Sputnik Узбекистан

Именно он первым оповещает о приходе весны и начале праздника, созывая народ на гуляния

2024-03-21T10:41+0500

2024-03-21T10:41+0500

2024-03-21T10:41+0500

инфографика

навруз

музыка

весна

музыкальный инструмент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/13/43040083_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a27f62ecc2d2bb6078182ff3da66193b.png

В звучании карная сливаются торжество и радость, призыв к миру, согласию, любви и доброте. Он сообщает людям о приходе весны и наступлении Навруза. Традиционно исполнитель поворачивается в разные стороны, чтобы карнай было слышно везде.Карнаистом может стать не каждый – нужны годы обучения и крепкое здоровье. Удержать карнай на весу несколько часов подряд достаточно сложно. Примечательно, что инструмент надо каждый день чистить, даже если на нем не играют. Ведь он должен блестеть, отражая солнце. А солнце – это начало нового дня, которое должно быть хорошим и радостным.Еще больше интересных фактов о карнае — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

карнай навруз весна гуляния