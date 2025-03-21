https://uz.sputniknews.ru/20250321/karnay--glavnyy-muzykalnyy-instrument-navruza-43061606.html
Карнай — главный музыкальный инструмент Навруза
Карнай — главный музыкальный инструмент Навруза
Sputnik Узбекистан
Именно он первым оповещает о приходе весны и начале праздника, созывая народ на гуляния
2025-03-21T10:46+0500
2025-03-21T10:46+0500
2025-03-21T10:46+0500
инфографика
навруз
музыка
весна
музыкальный инструмент
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В звучании карная сливаются торжество и радость, призыв к миру, согласию, любви и доброте. Он сообщает людям о приходе весны и наступлении Навруза. Традиционно исполнитель поворачивается в разные стороны, чтобы карнай было слышно везде.Карнаистом может стать не каждый – нужны годы обучения и крепкое здоровье. Удержать карнай на весу несколько часов подряд достаточно сложно. Примечательно, что инструмент надо каждый день чистить, даже если на нем не играют. Ведь он должен блестеть, отражая солнце. А солнце – это начало нового дня, которое должно быть хорошим и радостным.Еще больше интересных фактов о карнае — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
карнай навруз весна гуляния
карнай навруз весна гуляния
Карнай — главный музыкальный инструмент Навруза
Именно он первым оповещает о приходе весны и начале праздника, созывая народ на гуляния.
В звучании карная сливаются торжество и радость, призыв к миру, согласию, любви и доброте. Он сообщает людям о приходе весны и наступлении Навруза. Традиционно исполнитель поворачивается в разные стороны, чтобы карнай было слышно везде.
Карнаистом может стать не каждый – нужны годы обучения и крепкое здоровье. Удержать карнай на весу несколько часов подряд достаточно сложно. Примечательно, что инструмент надо каждый день чистить, даже если на нем не играют. Ведь он должен блестеть, отражая солнце. А солнце – это начало нового дня, которое должно быть хорошим и радостным.
Еще больше интересных фактов о карнае — в инфографике Sputnik Узбекистан.