https://uz.sputniknews.ru/20240321/manturov-barsegyan-vstrecha-eaeu-eeu-43071486.html
Кто вместе с Мантуровым выступит на Иннопроме в Ташкенте
Кто вместе с Мантуровым выступит на Иннопроме в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Зампредседателя Правительства России – министр промышленности и торговли РФ и министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК договорились продолжить совместную работу над новыми взаимовыгодными инициативами
2024-03-21T18:10+0500
2024-03-21T18:10+0500
2024-03-21T18:10+0500
еаэс
еэк
денис мантуров
"иннопром"
ташкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/18/34197480_0:514:2727:2048_1920x0_80_0_0_28e39e58263dbc06521e9660ceffbdf2.jpg
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Зампредседателя Правительства России – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил министру по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян совместно выступить на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет в апреле этого года в Ташкенте, сообщает ЕЭК.Стороны договорились продолжить совместную работу над новыми взаимовыгодными инициативами, а также обсудили ключевые направления промышленного сотрудничества в ЕАЭС и перспективы его развития. Особое внимание уделили вопросам практической реализации механизма финансовой поддержки совместных проектов.Речь шла о формирования единой цифровой платформы в промышленности, реализации межгосударственных программ, а также о проведении Совета по промышленной политике ЕАЭС.Для справки: В 2023 году промышленность ЕАЭС продемонстрировала положительную динамику. В целом по Союзу объем промышленного производства вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Особенно высоки темпы роста обрабатывающей промышленности – на 7,4%.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/18/34197480_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_3a939a6c913deeaeb43e9038eccbfd7f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мантуров иннопром ташкент еэк
мантуров иннопром ташкент еэк
Кто вместе с Мантуровым выступит на Иннопроме в Ташкенте
Зампредседателя Правительства России – министр промышленности и торговли РФ и министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК договорились продолжить совместную работу над новыми взаимовыгодными инициативами.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik.
Зампредседателя Правительства России – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил министру по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян совместно выступить на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет в апреле этого года в Ташкенте, сообщает
ЕЭК.
Стороны договорились продолжить совместную работу над новыми взаимовыгодными инициативами, а также обсудили ключевые направления промышленного сотрудничества в ЕАЭС и перспективы его развития. Особое внимание уделили вопросам практической реализации механизма финансовой поддержки совместных проектов.
"Это, действительно, значимый шаг в развитии промышленной кооперации на пространстве Союза. На 2024 год в бюджете ЕАЭС предусмотрено на эти цели 1,7 млрд рублей, 1,5 млрд рублей из которых - долевой взнос Российской Федерации", — сказал Мантуров.
Речь шла о формирования единой цифровой платформы в промышленности, реализации межгосударственных программ, а также о проведении Совета по промышленной политике ЕАЭС.
Для справки: В 2023 году промышленность ЕАЭС продемонстрировала положительную динамику. В целом по Союзу объем промышленного производства вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Особенно высоки темпы роста обрабатывающей промышленности – на 7,4%.