https://uz.sputniknews.ru/20240321/manturov-barsegyan-vstrecha-eaeu-eeu-43071486.html

Кто вместе с Мантуровым выступит на Иннопроме в Ташкенте

Кто вместе с Мантуровым выступит на Иннопроме в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Зампредседателя Правительства России – министр промышленности и торговли РФ и министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК договорились продолжить совместную работу над новыми взаимовыгодными инициативами

2024-03-21T18:10+0500

2024-03-21T18:10+0500

2024-03-21T18:10+0500

еаэс

еэк

денис мантуров

"иннопром"

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Зампредседателя Правительства России – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил министру по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян совместно выступить на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет в апреле этого года в Ташкенте, сообщает ЕЭК.Стороны договорились продолжить совместную работу над новыми взаимовыгодными инициативами, а также обсудили ключевые направления промышленного сотрудничества в ЕАЭС и перспективы его развития. Особое внимание уделили вопросам практической реализации механизма финансовой поддержки совместных проектов.Речь шла о формирования единой цифровой платформы в промышленности, реализации межгосударственных программ, а также о проведении Совета по промышленной политике ЕАЭС.Для справки: В 2023 году промышленность ЕАЭС продемонстрировала положительную динамику. В целом по Союзу объем промышленного производства вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Особенно высоки темпы роста обрабатывающей промышленности – на 7,4%.

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