Мирзиёев поздравил узбекистанцев и гостей страны с Наврузом
© Пресс-служба президента УзбекистанаПоздравление Шавката Мирзиёева с праздником Навруз
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики отметил, что этот праздник служит укреплению мира и сотрудничества между народами и нациями на планете.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз, в ташкентском комплексе "Humo Arena", сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПоздравление Шавката Мирзиёева с праздником Навруз
Поздравление Шавката Мирзиёева с праздником Навруз
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он отметил, что в то время, когда обстановка в мире все более обостряется, Навруз служит такой благородной цели, как укрепление мира и сотрудничества между народами и нациями на планете.
Глава республики акцентировал внимание на том, как глубоко переплетена философия Навруза с чаяниями и благородным трудом народа, сплотившегося вокруг идеи "За новую жизнь, за Новый Узбекистан!". В стране возводятся современные предприятия, комфортные дома, социальные и культурные объекты, дороги и мосты, скверы и сады.
"Все более утверждается уважение чести и достоинства человека как высшей ценности, обеспечение его жизненных интересов, социальной защиты, поддержка нуждающихся слоев населения, забота о каждом соотечественнике, независимо от нации, языка и вероисповедания, становятся основой нашей деятельности. Благодаря царящей в стране атмосфере дружбы, согласия и добрососедства, миролюбивой внешней политике возрастает авторитет Узбекистана на международной арене", — отметил он.
Также Мирзиёев подчеркнул, что работа, созвучная таким ценностям Навруза, как гуманизм, мир и доброта, будет расширена.
Молодость – это весна в жизни человека, это его Навруз, отметил президент, напомнив о блестящих результатах в разных сферах поколения Нового Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПоздравление Шавката Мирзиёева с праздником Навруз
Поздравление Шавката Мирзиёева с праздником Навруз
© Пресс-служба президента Узбекистана
В качестве примера он привел спортивные успехи молодых соотечественников на Азиатских играх, где они завоевали 22 золотые, 18 серебряных, 31 бронзовую медали, обновив рекорд Узбекистана на этих соревнованиях, а также достижения известного гроссмейстера Нодирбека Абдусатторова, который досрочно победил на Пражском международном турнире и вошел в четверку сильнейших шахматистов мира.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПоздравление Шавката Мирзиёева с праздником Навруз
Поздравление Шавката Мирзиёева с праздником Навруз
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам президента, постоянный поиск, инициативность, стремление к обновлению и самовыражению присущи и молодости, и предпринимательству. Он указал, что бизнес становится решающей силой не только в экономике, но и социальной жизни, в связи с этим будут созданы еще более широкие возможности для развития деловой среды.
Так на достижение целей, определенных в Госпрограмме этого года, направлено 36,5 трлн сумов и $460 млн.
"В рамках программ семейного предпринимательства и самозанятости через Банк развития бизнеса будет оказана необходимая финансовая и материальная помощь более 50 тыс. соотечественников. В частности, им будут выделяться беззалоговые льготные кредиты на 100 млн сумов. Кроме того, представителям среднего бизнеса будут предоставляться льготные кредиты до 1,5 млрд сумов сроком на 7 лет. В целом, в рамках всех предпринимательских программ в этом году поддержку получат около 2 млн граждан", — сказал Мирзиёев.
От также подчеркнул, что предпринимательство и, в частности, труд на своей земле, воспитывает человека физически и духовно, особенно молодежь, учит жить, полагаясь на собственные силы, возможности и потенциал.
"Хочу подчеркнуть: наше государство всегда будет поддерживать таких активных людей. Например, будут выделяться гранты от 300 миллионов до 1 миллиарда сумов предпринимателям, которые закупают, перерабатывают и экспортируют продукцию, выращенную в домохозяйствах. Кроме того, будут созданы дополнительные возможности для выращивания на пустующих площадях деревьев, используемых в промышленности, для развития животноводства, рыбоводства, птицеводства, пчеловодства", — сказал лидер Узбекистана.
Он добавил, что все руководители и работники экономического комплекса страны должны дойти до уровня махалли и взять на себя ответственность за организацию этой работы, а также подчеркнул ведущую роль махалли, как уникального института гражданского общества.