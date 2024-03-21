https://uz.sputniknews.ru/20240321/mirziyoyev-navruz-pozdravleniye-43068240.html

Мирзиёев поздравил узбекистанцев и гостей страны с Наврузом

Мирзиёев поздравил узбекистанцев и гостей страны с Наврузом

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил, что этот праздник служит укреплению мира и сотрудничества между народами и нациями на планете

2024-03-21T16:30+0500

2024-03-21T16:30+0500

2024-03-21T16:30+0500

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

навруз

поздравление

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз, в ташкентском комплексе "Humo Arena", сообщает пресс-служба президента.Он отметил, что в то время, когда обстановка в мире все более обостряется, Навруз служит такой благородной цели, как укрепление мира и сотрудничества между народами и нациями на планете.Глава республики акцентировал внимание на том, как глубоко переплетена философия Навруза с чаяниями и благородным трудом народа, сплотившегося вокруг идеи "За новую жизнь, за Новый Узбекистан!". В стране возводятся современные предприятия, комфортные дома, социальные и культурные объекты, дороги и мосты, скверы и сады.Также Мирзиёев подчеркнул, что работа, созвучная таким ценностям Навруза, как гуманизм, мир и доброта, будет расширена.Молодость – это весна в жизни человека, это его Навруз, отметил президент, напомнив о блестящих результатах в разных сферах поколения Нового Узбекистана.В качестве примера он привел спортивные успехи молодых соотечественников на Азиатских играх, где они завоевали 22 золотые, 18 серебряных, 31 бронзовую медали, обновив рекорд Узбекистана на этих соревнованиях, а также достижения известного гроссмейстера Нодирбека Абдусатторова, который досрочно победил на Пражском международном турнире и вошел в четверку сильнейших шахматистов мира.По словам президента, постоянный поиск, инициативность, стремление к обновлению и самовыражению присущи и молодости, и предпринимательству. Он указал, что бизнес становится решающей силой не только в экономике, но и социальной жизни, в связи с этим будут созданы еще более широкие возможности для развития деловой среды.Так на достижение целей, определенных в Госпрограмме этого года, направлено 36,5 трлн сумов и $460 млн.От также подчеркнул, что предпринимательство и, в частности, труд на своей земле, воспитывает человека физически и духовно, особенно молодежь, учит жить, полагаясь на собственные силы, возможности и потенциал."Хочу подчеркнуть: наше государство всегда будет поддерживать таких активных людей. Например, будут выделяться гранты от 300 миллионов до 1 миллиарда сумов предпринимателям, которые закупают, перерабатывают и экспортируют продукцию, выращенную в домохозяйствах. Кроме того, будут созданы дополнительные возможности для выращивания на пустующих площадях деревьев, используемых в промышленности, для развития животноводства, рыбоводства, птицеводства, пчеловодства", — сказал лидер Узбекистана.Он добавил, что все руководители и работники экономического комплекса страны должны дойти до уровня махалли и взять на себя ответственность за организацию этой работы, а также подчеркнул ведущую роль махалли, как уникального института гражданского общества.

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