https://uz.sputniknews.ru/20240321/putin-vybory-itogi-obrascheniye-43078267.html
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов — главное
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов — главное
Sputnik Узбекистан
Российский лидер поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому они отдали свой голос.
2024-03-21T19:40+0500
2024-03-21T19:40+0500
2024-03-21T19:40+0500
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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья, заявил Путин в своем обращении к россиянам после подведения ЦИК итогов выборов президента РФ.Он отметил, что завершилась крайне важная для страны, общества, граждан избирательная кампания, которая была напряжённой и крайне ответственной, "ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей".Путин напомнил, что у каждого кандидата, был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, будут обязательно использованы в интересах развития страны.Он также поблагодарил всех участвовавших в голосовании, независимо от того, кому они отдали свой голос.Российский лидер отметил и работу избирательных комиссий всех уровней, которые "действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость".Путин поблагодарил избирателей за доверие, пообещав сделать все от него зависящее, чтобы его оправдать. В частности, речь шла о реализации масштабных национальных проектов и программм, о которых он недавно подробно говорил в Послании Федеральному собранию.Напомним, что президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилована специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.
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путин обращение россияне итоги выборы
путин обращение россияне итоги выборы
Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов — главное
Российский лидер поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому они отдали свой голос.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik.
Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья, заявил
Путин в своем обращении к россиянам после подведения ЦИК итогов выборов президента РФ.
"Выборы показали Россия сегодня – одна большая, дружная семья. Идём вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своём будущем", — подчеркнул он.
Он отметил, что завершилась крайне важная для страны, общества, граждан избирательная кампания, которая была напряжённой и крайне ответственной, "ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей".
Путин напомнил, что у каждого кандидата, был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, будут обязательно использованы в интересах развития страны.
Он также поблагодарил всех участвовавших в голосовании, независимо от того, кому они отдали свой голос.
"Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию ещё более сильной и независимой", — сказал Путин.
Российский лидер отметил и работу избирательных комиссий всех уровней, которые "действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость".
Путин поблагодарил избирателей за доверие, пообещав сделать все от него зависящее, чтобы его оправдать. В частности, речь шла о реализации масштабных национальных проектов и программм, о которых он недавно подробно говорил в Послании Федеральному собранию.
"Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует ещё большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды", — подчеркнул он.
Напомним, что президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
Глава ЦИК России Элла Памфилована специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.