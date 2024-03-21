https://uz.sputniknews.ru/20240321/putin-vybory-itogi-obrascheniye-43078267.html

Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов — главное

Путин обратился к россиянам после обнародования итогов выборов — главное

Sputnik Узбекистан

Российский лидер поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому они отдали свой голос.

2024-03-21T19:40+0500

2024-03-21T19:40+0500

2024-03-21T19:40+0500

выборы президента россии — 2024

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья, заявил Путин в своем обращении к россиянам после подведения ЦИК итогов выборов президента РФ.Он отметил, что завершилась крайне важная для страны, общества, граждан избирательная кампания, которая была напряжённой и крайне ответственной, "ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей".Путин напомнил, что у каждого кандидата, был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, будут обязательно использованы в интересах развития страны.Он также поблагодарил всех участвовавших в голосовании, независимо от того, кому они отдали свой голос.Российский лидер отметил и работу избирательных комиссий всех уровней, которые "действовали чётко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом, а на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость".Путин поблагодарил избирателей за доверие, пообещав сделать все от него зависящее, чтобы его оправдать. В частности, речь шла о реализации масштабных национальных проектов и программм, о которых он недавно подробно говорил в Послании Федеральному собранию.Напомним, что президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.Глава ЦИК России Элла Памфилована специальном заседании озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

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