Сделано в Мордовии
Сделано в Мордовии
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Новости компаний
Промышленные компании Республики Мордовия уверенно выходят на зарубежные рынки. Продукция многих производителей имеет своих постоянных покупателей за рубежом.
В рамках различных международных выставочно-ярмарочных мероприятий в зарубежных странах и в России можно лично оценить качество продукции мордовских товаропроизводителей, представляемой под региональным брендом "Сделано в Мордовии". Сегодня предлагаем Вам ознакомиться с преимуществами продукции нескольких промышленных предприятий Мордовии.
АЛЮМИНИЕВАЯ И МЕДНАЯ КАТАНКА ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ ООО "ЭПРОМЕТ"
© ООО "ЭПРОМЕТ"ООО "ЭПРОМЕТ"
ООО "ЭПРОМЕТ"
© ООО "ЭПРОМЕТ"
ООО "ЭПРОМЕТ" http://epromet.ru – молодое, динамично развивающееся предприятие, созданное в 2015 году. Для нужд кабельной промышленности предприятие производит алюминиевую катанку марок А5Е, А7Е; катанку из алюминиевых сплавов серии 6ххх марок КАС 6101, 6201, АВЕ; термостойкий алюминиевый сплав марок АКZr1, AKZr2; медную катанку марок КМб, КМ, КМБэ различных диаметров.
В интересах авиа-, судо- и машиностроителей ООО "ЭПРОМЕТ" изготавливает катанку из алюминиево-медного сплава серии 2ххх марки Д18, отличающуюся высокой прочностью. Методом холодной высадки из данного материала изготавливают крепежные детали и заклепки. Прочные, стойкие к коррозии катанка и проволока из алюминиево-магниевых сплавов 5ххх серии марок AMg5, СвАМг3, 5052, 5754 применяются для изготовления корпусов судов и морской техники, автомобильных шипов, заклепок в авиационной промышленности, а также как сварочный материал.
В качестве ферросплава для раскисления стали для металлургических производств ООО "ЭПРОМЕТ" предлагает алюминиевую катанку марки АКЛП АВ.
Для автомобильной отрасли и строительства компания производит катанку марки АМц (алюминиево-марганцевый сплав серии 3ххх), отличительными свойствами которой являются повышенная прочность и коррозийная стойкость.
Кроме того, ООО "ЭПРОМЕТ" изготавливает катанку из алюминиево-кремниевого сплава серии 4ххх марки 4043 (СвАК5), широко используемый в производстве проволоки и прутков для сварки и пайки благодаря низкой температуре плавления и хорошей текучести материала.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ОТ ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"
© ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"
ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"
© ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"
ООО "Сарансккабель" http://www.saranskkabel.ru - один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Кабели, выпускаемые на предприятии, используются на крупнейших объектах строительства: автомобильных и железнодорожных магистралях, метрополитене, на атомных станциях, объектах электросетевого хозяйства и нефтегазового комплекса. Полный цикл производства позволяет гарантировать высокое качество выпускаемой продукции, поэтому среди потребителей – крупнейшие предприятия России.
© ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"Кабельная продукция
Кабельная продукция
© ООО "САРАНСККАБЕЛЬ"
На предприятии выпускается широкий ассортимент кабельной продукции. Это силовые кабели напряжением до 35 кВ, контрольные кабели, кабели связи, сигнально-блокировочные кабели. ООО "Сарансккабель" одним из первых в России освоил серийное производство силовых кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины торговой марки "СКЭПРОН". Данные кабели применяются во взрывоопасных зонах и объектах с повышенным уровнем безопасности. Для автоматизации объектов добычи, переработки и транспортировки нефти и газа специалистами предприятия разработаны перспективные конструкции монтажных кабелей, реализуемые под торговой маркой "СКЭМО".
Вся производимая продукция соответствует международным стандартам и сертифицирована на электро- и пожаробезопасность. Проведена сертификация продукции в системе "ИНТЕРГАЗСЕРТ". Кабели ООО "Сарансккабель" входят в рекомендованный перечень продукции, применяемой в распределительных сетях ПАО "Россети". Имеются лицензии на изготовление продукции для атомных станций и железных дорог.
БЕЗОПАСНЫЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ LATONIT ОТ АО "ЛАТО"
© АО "ЛАТО"Безопасные фиброцементные плиты LATONIT
Безопасные фиброцементные плиты LATONIT
© АО "ЛАТО"
Торговая марка LATONIT https://www.latonit.ru — одна из лидеров на мировом рынке фиброцементной продукции. Это бренд АО "ЛАТО", основанный на инновационных технологиях строительства, позволяющих сочетать безопасность, долговечность, элегантность и высокое качество.
© АО "ЛАТО"Безопасные фиброцементные плиты LATONIT
Безопасные фиброцементные плиты LATONIT
© АО "ЛАТО"
LATONIT – это фиброцементные плиты с защитно-декоративным покрытием готовые к конечному использованию. Это современный, доступный и очень практичный строительный материал, состоящий из цемента, армирующих волокон целлюлозы и минеральных наполнителей. Фиброцементная плита LATONIT – универсальная и экологически чистая. Ее изготовление производится по безасбестовой технологии.
Основные преимущества фиброцементных плит LATONIT:
Экологичное сырье. Изделия не содержат тяжелых металлов, сольвентов, формальдегидов, потенциально опасных химических веществ и подлежат полной переработке без вреда окружающей среде;
Безопасны для здоровья. Фиброцементные плиты LATONIT не содержат и не выделяют вредных веществ в процессе обработки и эксплуатации;
Пожаробезопасность. Фиброцементные панели LATONIT относятся к группе горючести Г1, т.е. являются самозатухающими;
Неприхотливость к погодным условиям. Плиты можно эксплуатировать при температурах от -50°С до +80°С, при этом качество и размеры изделий всегда остаются стабильными;
Соответствие российским и европейским стандартам качества. Плиты LATONIT имеют сертификаты соответствия и технические свидетельства Минстроя России. Качество и безопасность фиброцементных плит LATONIT подтверждено Сертификатом Европейского Союза.
300 НАИМЕНОВАНИЙ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ОТ ООО "САРАНСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЛИСМА"
© ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"
ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"
© ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"
ООО "Саранский светотехнический завод "Лисма" https://lisma.su - самый крупный производитель источников света на территории России и стран СНГ.
© ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"300 Наименований источников света ОТ ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"
300 Наименований источников света ОТ ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"
© ООО "Саранский светотехнический завод "ЛИСМА"
Ключевое преимущество предприятия - полный производственный цикл от изготовления полуфабрикатов и комплектующих до сборки готовых источников света. Это дает возможность контролировать качество продукции на всех этапах и обеспечивать ее конкурентоспособную стоимость.
Продуктовая линейка включает более 300 наименований, в числе которых:
лампы накаливания общего назначения, в том числе декоративные;
газоразрядные лампы (ДРЛ, ДРВ, ДНАТ, ДРИ);
лампы специального назначения, включая самолетные, прожекторные, судовые, железнодорожные.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ООО "ОРБИТА -СВЕТ"
© ООО "ОРБИТА-СВЕТ"ООО "ОРБИТА-СВЕТ"
ООО "ОРБИТА-СВЕТ"
© ООО "ОРБИТА-СВЕТ"
ООО "Орбита-Свет" https://orbita.su специализируется на разработке и выпуске автомобильной электроники, а также таких изделий как электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА), светильники с газоразрядными лампами, блоки аварийного питания и защиты от импульсных перенапряжений. Компания предлагает свои компетенции в данном направлении.
© ООО "ОРБИТА-СВЕТ" Автомобильная электроника и светотехнические изделия от ООО "ОРБИТА-СВЕТ"
Автомобильная электроника и светотехнические изделия от ООО "ОРБИТА-СВЕТ"
© ООО "ОРБИТА-СВЕТ"
ООО "Орбита-Свет" предлагает:
1. Электронные пускорегулирующие аппараты, предназначенные для:
транспорта (для люминесцентных ламп от 15Вт/12В до 18Вт/110В);
уличного и тепличного освещения (ЭПРА ДНаЗ/ДНаТ от 70Вт/220В до 1000Вт/ 380В);
медицинских нужд (ЭПРА для бактерицидных ламп от 15Вт/12В до 1000Вт/230В).
2. Автомобильную электронику:
регуляторы напряжения (напряжением от 14/28В);
блоки выпрямительно-ограничительные (БВО, током нагрузки от 65А до 140А);
блоки полупроводниковые выпрямительные (БПВ, током нагрузки от 65А до 140А);
модули полупроводниковые выпрямительные (МП, током нагрузки от 80А до 120А);
блоки управления электрофакельным устройством и реле стартера (БУС, БУ ЭФУ, напряжением 24В).
СТЕКЛЯННАЯ ТАРА СТАНДАРТНОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФОРМЫ ОТ ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
© ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
© ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
ООО "СК "РАЗВИТИЕ" https://glass-decor.ru/ является частью группы компаний "Гласс Декор" – лидера отрасли декорации стекла в России. Более 25 лет компания гарантирует высокое качество продукции на всех этапах производства и предлагает клиентам полный комплекс услуг от разработки дизайна эксклюзивной бутылки до ее производства, декорирования, упаковки и транспортировки.
© ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"Стеклянная тара стандартной и эксклюзивной формы от ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
Стеклянная тара стандартной и эксклюзивной формы от ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
© ООО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
Стекольная компания ООО "СК "РАЗВИТИЕ" производит высококачественную стеклянную тару стандартной и эксклюзивной формы для алкогольных и безалкогольных напитков из бесцветного стекла марок Flint и Extra Flint. Ассортиментный портфель предприятия включает бутылки различной емкости от 50 до 3000 мл, как круглой формы, так и сложной геометрии, в том числе с толстым дном.
ООО "СК "РАЗВИТИЕ" оснащено современным стеклоформующим, инспекционным и декорационным оборудованием. По желанию клиента компания производит декорированные бутылки с логотипом заказчика, а также сложный многостадийный дизайн стеклянной упаковки с применением технологий сатинации, коутинга, металлизации, лазерной гравировки, тиснения, шелкографии и УФ-печати.