В современной истории России подобных показателей не было — ЦИК РФ
14:54 21.03.2024 (обновлено: 15:17 21.03.2024)
© Sputnik / Илья Питалев/
Подписаться
Центральная избирательная комиссия озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. В современной истории России подобных показателей не было, отметила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя официальные итоги голосования на выборах президента России.
1.Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек);
2.Николай Харитонов — 4,31% (3 768 470 человек);
3.Владислав Даванков — 3,85% (3 362 484 человека );
4.Леонид Слуцкий — 3,20% (2 797 629 человек).
Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.
"В современной истории России подобных показателей еще не было", — подчеркнула глава ЦИК на специальном заседании комиссии.
За рубежом на выборах президента проголосовал 388 791 избиратель.
Явку на выборах президента РФ она назвала показателем их демократичности.
Памфилова добавила, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов поступило более 14 тыс. обращений, большая их часть— шаблонные обращения из-за рубежа. Реальных обращений о возможных нарушениях оказалось лишь 459.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Москве.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов/
По всей России, по ее словам, был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента.
"На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", — подчеркнула глава ЦИК РФ.
Вместе с тем, Памфилова уличила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже на выборах.
Отметила она и постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне,которые наблюдались на протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента РФ.
Также Памфилова рассказала о том, что систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, но в результате принятых мер система видеонаблюдения была сохранена.
В ЦИК РФ перечислили и недружественные страны, где на выборах президента РФ победил действующий глава государства Владимир Путин.
"Те страны, которые считали, что самые недружественные... но в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии- 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6%... в США - 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство, 63,33%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.