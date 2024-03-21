https://uz.sputniknews.ru/20240321/sik-itogi-vyborov-prezident-rf-43066829.html

В современной истории России подобных показателей не было — ЦИК РФ

В современной истории России подобных показателей не было — ЦИК РФ

Sputnik Узбекистан

Центральная избирательная комиссия озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ

2024-03-21T14:54+0500

2024-03-21T14:54+0500

2024-03-21T15:17+0500

выборы президента россии — 2024

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выборы президента

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. В современной истории России подобных показателей не было, отметила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя официальные итоги голосования на выборах президента России.Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.За рубежом на выборах президента проголосовал 388 791 избиратель.Явку на выборах президента РФ она назвала показателем их демократичности.Памфилова добавила, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов поступило более 14 тыс. обращений, большая их часть— шаблонные обращения из-за рубежа. Реальных обращений о возможных нарушениях оказалось лишь 459.По всей России, по ее словам, был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента."На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", — подчеркнула глава ЦИК РФ.Вместе с тем, Памфилова уличила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже на выборах.Отметила она и постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне,которые наблюдались на протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента РФ.Также Памфилова рассказала о том, что систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, но в результате принятых мер система видеонаблюдения была сохранена.В ЦИК РФ перечислили и недружественные страны, где на выборах президента РФ победил действующий глава государства Владимир Путин."Те страны, которые считали, что самые недружественные... но в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии- 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6%... в США - 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство, 63,33%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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