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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240321/sik-itogi-vyborov-prezident-rf-43066829.html
В современной истории России подобных показателей не было — ЦИК РФ
В современной истории России подобных показателей не было — ЦИК РФ
Sputnik Узбекистан
Центральная избирательная комиссия озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ
2024-03-21T14:54+0500
2024-03-21T15:17+0500
выборы президента россии — 2024
выборы
россия
президент
выборы президента
цик рф
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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. В современной истории России подобных показателей не было, отметила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя официальные итоги голосования на выборах президента России.Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.За рубежом на выборах президента проголосовал 388 791 избиратель.Явку на выборах президента РФ она назвала показателем их демократичности.Памфилова добавила, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов поступило более 14 тыс. обращений, большая их часть— шаблонные обращения из-за рубежа. Реальных обращений о возможных нарушениях оказалось лишь 459.По всей России, по ее словам, был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента."На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", — подчеркнула глава ЦИК РФ.Вместе с тем, Памфилова уличила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже на выборах.Отметила она и постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне,которые наблюдались на протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента РФ.Также Памфилова рассказала о том, что систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, но в результате принятых мер система видеонаблюдения была сохранена.В ЦИК РФ перечислили и недружественные страны, где на выборах президента РФ победил действующий глава государства Владимир Путин."Те страны, которые считали, что самые недружественные... но в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии- 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6%... в США - 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство, 63,33%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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выборы, россия, президент, выборы президента, цик рф
выборы, россия, президент, выборы президента, цик рф

В современной истории России подобных показателей не было — ЦИК РФ

14:54 21.03.2024 (обновлено: 15:17 21.03.2024)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦИК подвел официальные итоги выборов президента РФ
ЦИК подвел официальные итоги выборов президента РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Центральная избирательная комиссия озвучила официальные итоги голосования на выборах президента РФ.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. В современной истории России подобных показателей не было, отметила глава ЦИК Элла Памфилова, подводя официальные итоги голосования на выборах президента России.
1.
Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек);
2.
Николай Харитонов — 4,31% (3 768 470 человек);
3.
Владислав Даванков — 3,85% (3 362 484 человека );
4.
Леонид Слуцкий — 3,20% (2 797 629 человек).
Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.

"В современной истории России подобных показателей еще не было", — подчеркнула глава ЦИК на специальном заседании комиссии.

За рубежом на выборах президента проголосовал 388 791 избиратель.
Явку на выборах президента РФ она назвала показателем их демократичности.
Памфилова добавила, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов поступило более 14 тыс. обращений, большая их часть— шаблонные обращения из-за рубежа. Реальных обращений о возможных нарушениях оказалось лишь 459.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Москве.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2024
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
По всей России, по ее словам, был зафиксирован 41 случай попыток массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования на выборах президента.
"На самом деле, по всей стране была 41 такая акция на участках. Ну представляете: 96 тысяч избирательных участков, всего 41 там случай. Это как раз говорит о подготовленности, эффективности всех служб, в том числе членов избирательных комиссий: не пропустили. Просто единичные акции", — подчеркнула глава ЦИК РФ.
Вместе с тем, Памфилова уличила наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в шпионаже на выборах.
Отметила она и постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне,которые наблюдались на протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента РФ.
Также Памфилова рассказала о том, что систему видеонаблюдения на выборах президента РФ хотели взломать изнутри и передать IT-специалистам на Западе, но в результате принятых мер система видеонаблюдения была сохранена.
В ЦИК РФ перечислили и недружественные страны, где на выборах президента РФ победил действующий глава государства Владимир Путин.
"Те страны, которые считали, что самые недружественные... но в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии- 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6%... в США - 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство, 63,33%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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