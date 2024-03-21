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В Узбекистане у лидеров молодежи махаллей появятся новые задачи

В Узбекистане у лидеров молодежи махаллей появятся новые задачи

Sputnik Узбекистан

В частности, им предстоит выявлять молодых талантливых футболистов и направлять их в профессиональные футбольные образовательные учреждения

2024-03-21T12:50+0500

2024-03-21T12:50+0500

2024-03-21T12:50+0500

узбекистан

махалля

спорт

общество

постановление

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. В Узбекистане на лидеров молодежи махаллей возложат дополнительные задачи, сообщает Минюст.Они определены в Постановлении президента "О мерах по развитию и расширению сети футбольной инфраструктуры в махаллях".В числе новых задач:Кроме того, согласно постановлению, при строительстве типовых спортивных сооружений в махаллях, в приоритете будут командные виды спорта.Ежегодно до 1 января будет утверждаться отдельный годовой календарный план соревнований, чемпионатов и турниров по футболу, которые пройдут в махаллях.Кроме того, внедрят систему проведения двухэтапных соревнований "Лига махалли" в возрастной категории 12–15 лет и трехэтапных соревнований Кубка СГБ в возрастной категории 16–30 лет сборных команд махаллей;Еще одна система будет внедрена до 2024/2025 учебного года: в соответствии с ней проведут отбор самых талантливых молодых людей, отличившихся в "Лиге махалли", которых затем направят в региональные футбольные и спортшколы, а также футбольные академии.С 2024 года в школах будут выбирать одного футбольного лидера школы среди учащихся 8–11 классов.

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