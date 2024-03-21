В Узбекистане у лидеров молодежи махаллей появятся новые задачи
Подписаться
В частности, им предстоит выявлять молодых талантливых футболистов и направлять их в профессиональные футбольные образовательные учреждения.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. В Узбекистане на лидеров молодежи махаллей возложат дополнительные задачи, сообщает Минюст.
Они определены в Постановлении президента "О мерах по развитию и расширению сети футбольной инфраструктуры в махаллях".
В числе новых задач:
повышение интереса молодежи махалли к массовому и профессиональному футболу, а также проведение разъяснительной работы в этом направлении;
организация системной и эффективной эксплуатации действующих футбольных спортивных сооружений и других спортивных площадок в махаллях;
формирование в махаллях мужских и женских сборных команд по футболу разной возрастной категории и организация их подготовки;
анализ условий для занятия молодежи махалли футболом, а также налаживание системного взаимодействия со спортивно-образовательными организациями и органами исполнительной власти на местах;
выявление молодых талантливых футболистов в махаллях и направление их в профессиональные футбольные образовательные учреждения;
внесение предложений в органы исполнительной власти на местах по развитию футбольной инфраструктуры в махаллях, обеспечение спортивным инвентарем и создание дополнительных условий для сборных команд махалли.
Кроме того, согласно постановлению, при строительстве типовых спортивных сооружений в махаллях, в приоритете будут командные виды спорта.
Ежегодно до 1 января будет утверждаться отдельный годовой календарный план соревнований, чемпионатов и турниров по футболу, которые пройдут в махаллях.
Кроме того, внедрят систему проведения двухэтапных соревнований "Лига махалли" в возрастной категории 12–15 лет и трехэтапных соревнований Кубка СГБ в возрастной категории 16–30 лет сборных команд махаллей;
Еще одна система будет внедрена до 2024/2025 учебного года: в соответствии с ней проведут отбор самых талантливых молодых людей, отличившихся в "Лиге махалли", которых затем направят в региональные футбольные и спортшколы, а также футбольные академии.
С 2024 года в школах будут выбирать одного футбольного лидера школы среди учащихся 8–11 классов.