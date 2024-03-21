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Генсек МПС: Опыт Узбекистана может служить успешным примером для других стран региона
Генсек МПС: Опыт Узбекистана может служить успешным примером для других стран региона
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились об активизации участия представителей республики в работе руководящих органов и мероприятиях Межпарламентского союза
2024-03-21T09:36+0500
2024-03-21T09:36+0500
2024-03-21T09:36+0500
политика
межпарламентский союз
мартин чунгонг
встреча
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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Опыт Узбекистана по совершенствованию парламентаризма, может стать успешным примером для других стран региона, заявил Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг на встрече с постоянным представителем республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Эльдиёром Тошматовым, сообщает ИА "Дунё".Стороны обсудили вопросы сотрудничества Узбекистана и Межпарламентского союза.По его словам, благодаря твердой политической воле лидера страны, за короткий срок Узбекистану удалось достичь коренных изменений по построению демократического правового государства и открытого гражданского общества. Принятие же новых законодательных актов, направленных на совершенствование деятельности Олий Мажлиса, — еще одно свидетельство внимания руководства республики к усилению роли парламента, политических партий и укреплению правовой основы их деятельности.Также речь шла об инициативе Шавката Мирзиёева о проведении в Ташкенте юбилейной 150-й Ассамблеи МПС в апреле 2025 года.По итогам встречи достигнута договоренность о расширении сотрудничества с МПС по приоритетным направлениям, а также активизации участия представителей Узбекистана в деятельности руководящих органов и мероприятиях Союза.
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генсек мпс узбекистан межпарламентский союз
генсек мпс узбекистан межпарламентский союз
Генсек МПС: Опыт Узбекистана может служить успешным примером для других стран региона
Стороны договорились об активизации участия представителей республики в работе руководящих органов и мероприятиях Межпарламентского союза.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik
. Опыт Узбекистана по совершенствованию парламентаризма, может стать успешным примером для других стран региона, заявил Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг на встрече с постоянным представителем республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Эльдиёром Тошматовым, сообщает
ИА "Дунё".
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Узбекистана и Межпарламентского союза.
"Опыт республики по совершенствованию парламентаризма, гендерного равенства, защите прав человека и проведению молодежной политики может послужить успешным примером для других стран региона", — отметил генеральный секретарь МПС.
По его словам, благодаря твердой политической воле лидера страны, за короткий срок Узбекистану удалось достичь коренных изменений по построению демократического правового государства и открытого гражданского общества. Принятие же новых законодательных актов, направленных на совершенствование деятельности Олий Мажлиса, — еще одно свидетельство внимания руководства республики к усилению роли парламента, политических партий и укреплению правовой основы их деятельности.
Также речь шла об инициативе Шавката Мирзиёева о проведении в Ташкенте юбилейной 150-й Ассамблеи МПС в апреле 2025 года.
"Подчеркнуто, что проведение впервые такого масштабного парламентского мероприятия в Центральноазиатском регионе подтверждает признание со стороны МПС и мирового сообщества становления Узбекистана одним из центров региональной и мировой политики", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о расширении сотрудничества с МПС по приоритетным направлениям, а также активизации участия представителей Узбекистана в деятельности руководящих органов и мероприятиях Союза.