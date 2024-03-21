https://uz.sputniknews.ru/20240321/uzbekistan-mejparlamentskiy-soyuz-sotrudnichestvo-43061312.html

Генсек МПС: Опыт Узбекистана может служить успешным примером для других стран региона

Генсек МПС: Опыт Узбекистана может служить успешным примером для других стран региона

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились об активизации участия представителей республики в работе руководящих органов и мероприятиях Межпарламентского союза

2024-03-21T09:36+0500

2024-03-21T09:36+0500

2024-03-21T09:36+0500

политика

межпарламентский союз

мартин чунгонг

встреча

женева

узбекистан

оон

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Опыт Узбекистана по совершенствованию парламентаризма, может стать успешным примером для других стран региона, заявил Генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг на встрече с постоянным представителем республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Эльдиёром Тошматовым, сообщает ИА "Дунё".Стороны обсудили вопросы сотрудничества Узбекистана и Межпарламентского союза.По его словам, благодаря твердой политической воле лидера страны, за короткий срок Узбекистану удалось достичь коренных изменений по построению демократического правового государства и открытого гражданского общества. Принятие же новых законодательных актов, направленных на совершенствование деятельности Олий Мажлиса, — еще одно свидетельство внимания руководства республики к усилению роли парламента, политических партий и укреплению правовой основы их деятельности.Также речь шла об инициативе Шавката Мирзиёева о проведении в Ташкенте юбилейной 150-й Ассамблеи МПС в апреле 2025 года.По итогам встречи достигнута договоренность о расширении сотрудничества с МПС по приоритетным направлениям, а также активизации участия представителей Узбекистана в деятельности руководящих органов и мероприятиях Союза.

женева

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