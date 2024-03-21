https://uz.sputniknews.ru/20240321/uzbekistan-navruz-pozdravleniya-strany-43065899.html

Счастья, мира и добра: Узбекистанцам шлют поздравления с Наврузом из разных стран

Счастья, мира и добра: Узбекистанцам шлют поздравления с Наврузом из разных стран

Sputnik Узбекистан

Навруз — праздник, объединяющий народы и национальности, страны и континенты

2024-03-21T15:57+0500

2024-03-21T15:57+0500

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узбекистан

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страны

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Год от года Навруз не теряет своего объединяющего значения для людей разного возраста, разных культур, национальностей и религий. Сегодня в адрес узбекистанцев поступают поздравления из многих стран мира: России, Китая, Аргентины, Франции, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Японии и других. Звучащие на разных языках они несут одинаковый посыл, понятный без перевода и неизменно вдохновляющий.Один из древнейших праздников весны, обновления природы и человека отмечают тюркские и иранские народы. С Наврузом связывают начало нового года более чем 300 млн человек во всем мире, его празднуют на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии, странах бассейна Черного моря и в других регионах. "Новый день" знаменует начало полевых работ и надежды на богатый урожай, щедрость земли, трудолюбие и широту души земледельцев, любовь к родному краю и радость от прихода весны.Все обычаи и традиции Навруза, включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, тесно связаны с общечеловеческими ценностями — дружбой, сплоченностью, уважением к старшим и согласием между людьми разных национальностей и вероисповеданий.

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