https://uz.sputniknews.ru/20240322/dipfeyk-opasnost-vyyavleniye-43094898.html

По ту сторону дипфейка: как не дать себя обмануть

По ту сторону дипфейка: как не дать себя обмануть

Sputnik Узбекистан

Дипфейки, ставшие сегодня частью медиаконтента, создают при помощи искусственного интеллекта, который позволяет анимировать любое изображение и наложить нужный текст с похожим голосом. Мошенники превратили это в инструмент для обмана людей

2024-03-22T18:15+0500

2024-03-22T18:15+0500

2024-03-22T18:15+0500

узбекистан

мошенничество

it-технологии

мвд узбекистана

эксклюзив

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. В соцсетях и Telegram-каналах регулярно появляются дипфейки известных в Узбекистане людей. Среди них певица Райхон, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов, бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Мошенники осмелились даже использовать дипфейк президента страны Шавката Мирзиёева и премьер-министра Абдуллы Арипова. Как правило, в своих сообщениях все они обещали определенные выплаты, предлагали быстрый заработок или призывали вложить деньги в какие-то проекты.О том, что данные сообщения — обман, а сами спикеры являются дипфейками, сразу сообщает Центр кибербезопасности оперативно-розыскного департамента МВД Узбекистана. Между тем находятся доверчивые люди, которые верят тому, что видят и слышат, и нередко попадаются на уловки мошенников.В Узбекистане формируется законодательная база, регулирующая процессы в киберпространстве, вопросы кибербезопасности и наказание за соответствующие преступления. В 2022 году в республике приняли закон "О кибербезопасности", который предусматривает основные принципы ее обеспечения. Согласно документу, в приоритете — защита интересов личности, общества и государства в киберпространстве; участие отечественных производителей в создании системы кибербезопасности; а также открытость страны к международному сотрудничеству в этом направлении.Предотвратить новые виды преступлений, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и обеспечить неотвратимость наказания за совершаемые правонарушения призван закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Документ президент подписал в январе этого года.Что же такое дипфейки? Чем они опасны? Можно ли защитить себя от них? Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали эксперты.Как живыеСлово "дипфейк" происходит от английского "deep learning" — глубокое обучение и "fake" — подделка, фальшивый. Дипфейки, ставшие сегодня частью медиаконтента, создают при помощи искусственного интеллекта, который позволяет анимировать любое изображение и наложить нужный текст с похожим голосом. Благодаря этой технологии в последние годы появились виртуальные телеведущие, певцы, модели. На первый взгляд их непросто отличить от живого человека. Более того, некоторые цифровые персонажи имеют свои аккаунты в социальных сетях, на которых их создатели зарабатывают немалые деньги.По словам начальника отдела взаимодействия с клиентами Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM Рустама Алавутдинова, в настоящее время сервисы/инструменты по созданию дипфейков предлагают очень реалистичный контент, который почти невозможно определить без применения спецпрограммы.Чем опасны дипфейки?Обратная сторона искусственного интеллекта проявляется в "подделках", для создания которых зачастую используют образы известных медийных личностей, которые вызывают доверие. Ведь главная цель таких дипфейков, говорит начальник Центра кибербезопасности оперативно-розыскного департамента МВД Бехзод Мамаджанов — убедить доверчивых граждан.По словам Рустама Алавутдинова, дипфейки опасны возможностью управления общественным мнением, угрозой частной жизни или имиджевыми рисками. А благодаря активному развитию соцсетей, где люди выкладывают много личной информации в виде фото и видеоконтента, мошенникам не составляет труда выбирать подходящие изображения. Именно поэтому эксперты настоятельно советуют не распространять личные данные и не делиться ими с сомнительными людьми.Найти мошенников непросто. Как рассказал Бехзод Мамаджанов, большинство преступников живут за границей и используют VPN. Эксперт признается, что применение подобных технологий сбивает оперативников с толку и затрудняет поиск злоумышленников. Нередко приходится сотрудничать с коллегами из других стран, это тоже требует времени и затягивает раскрытие дела, добавляет эксперт.Между тем, выявляются случаи, когда мошенники действуют на территории Узбекистана.Как проверить фейк?Закономерен вопрос: существуют ли какие-либо способы защиты от дипфейков?С этой целью сотрудники Центра кибербезопасности периодически выезжают в регионы страны.Если защититься от дипфейков практически невозможно, над тем, чтобы их распознать работают крупнейшие технологические компании мира.Работают над этим и в Узбекистане. Чтобы противостоять подобным преступлениям, в Центре кибербезопасности оперативно-розыскного департамента МВД разработали платформу https://www.fake.cyber102.uz/.Кроме того, Единый интегратор UZINFOCOM разработал биометрическую систему идентификации MyID (мобильное приложение), которая распознает лицо человека по уникальным биометрическим параметрам, поэтому, говорят разработчики, данному сервису дипфейк не страшен."MyID помогает пользователям подтверждать свою личность за одно сканирование лица и получать удаленный доступ к банковским и государственным услугам", — уточнил Рустам Алавутдинов.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан, мошенничество, it-технологии, мвд узбекистана, эксклюзив, искусственный интеллект