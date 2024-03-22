https://uz.sputniknews.ru/20240322/eaeu-import-nalogi-ukloneniye-siluanov-43098098.html

Минфин РФ и таможня будут бороться со схемами неуплаты НДС при импорте из ЕАЭС

Минфин РФ и таможня будут бороться со схемами неуплаты НДС при импорте из ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Министр финансов РФ рассказал, что что ФТС выявила схемы ухода от налогообложения, в первую очередь косвенных налогов, при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний

2024-03-22T19:05+0500

2024-03-22T19:05+0500

2024-03-22T19:05+0500

еаэс

антон силуанов

минфин россии

ндс

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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС и будут бороться с этими схемами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии ФТС, сообщает РИА Новости.Силуанов объяснил, что ФТС выявила схемы ухода от налогообложения в первую очередь косвенными налогами при перемещении товаров ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний. Кроме того, по его словам, еще одна проблема — занижение таможенной стоимости товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в государствах ЕАЭС.Исправить ситуацию, по мнению Силуанова можно, создав "такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, которые позволяют применять единую систему управления рисками, которые не позволят осуществлять здесь различные серые схемы ухода от налогообложения".

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