https://uz.sputniknews.ru/20240322/eaeu-import-nalogi-ukloneniye-siluanov-43098098.html
Минфин РФ и таможня будут бороться со схемами неуплаты НДС при импорте из ЕАЭС
Минфин РФ и таможня будут бороться со схемами неуплаты НДС при импорте из ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Министр финансов РФ рассказал, что что ФТС выявила схемы ухода от налогообложения, в первую очередь косвенных налогов, при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний
2024-03-22T19:05+0500
2024-03-22T19:05+0500
2024-03-22T19:05+0500
еаэс
антон силуанов
минфин россии
ндс
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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС и будут бороться с этими схемами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии ФТС, сообщает РИА Новости.Силуанов объяснил, что ФТС выявила схемы ухода от налогообложения в первую очередь косвенными налогами при перемещении товаров ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний. Кроме того, по его словам, еще одна проблема — занижение таможенной стоимости товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в государствах ЕАЭС.Исправить ситуацию, по мнению Силуанова можно, создав "такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, которые позволяют применять единую систему управления рисками, которые не позволят осуществлять здесь различные серые схемы ухода от налогообложения".
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минфин рф таможня борьба схемы неуплата ндс импрорт еаэс
минфин рф таможня борьба схемы неуплата ндс импрорт еаэс
Минфин РФ и таможня будут бороться со схемами неуплаты НДС при импорте из ЕАЭС
Министр финансов РФ рассказал, что что Федеральная таможенная служба выявила схемы ухода от налогообложения, в первую очередь косвенных налогов, при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний.
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС и будут бороться с этими схемами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии ФТС, сообщает РИА Новости.
"В качестве задачи определена подготовка решений для совершенствования механизма противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран ЕАЭС", — сказал он.
Силуанов объяснил, что ФТС выявила схемы ухода от налогообложения в первую очередь косвенными налогами при перемещении товаров ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность российских компаний.
"Количество товаров, завозимых таким образом, растет. НДС мы недополучаем. В связи с этим поставлена задача поставить заслон такого рода операциям", — добавил глава российского Минфина.
Кроме того, по его словам, еще одна проблема — занижение таможенной стоимости товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в государствах ЕАЭС.
Исправить ситуацию, по мнению Силуанова можно, создав "такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, которые позволяют применять единую систему управления рисками, которые не позволят осуществлять здесь различные серые схемы ухода от налогообложения".