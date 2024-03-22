https://uz.sputniknews.ru/20240322/kak-pravilno-vybrat-sumalyak--43091681.html

Как правильно выбрать сумаляк

Как правильно выбрать сумаляк

Sputnik Узбекистан

Ни один дастархан в Узбекистане не обходится без этого лакомства на Навруз. Сумаляк — традиционное блюдо, которое ежегодно готовят к весеннему празднику

2024-03-22T15:01+0500

2024-03-22T15:01+0500

2024-03-22T15:01+0500

навруз

узбекистан

сумаляк

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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Слава узбекского сумаляка вышла далеко за пределы Узбекистана. Многие туристы приезжают в марте на гуляния в честь Навруза, чтобы попробовать сумаляк, немало желающих понаблюдать за процессом приготовления овеянного легендами блюда и непосредственно принять в этом участие.Вкус, цвет и консистенция блюда зависят от разных факторов: качества ингредиентов, воды, муки, времени и места приготовления, добавок и много другого. По традиции сумаляк варят женщины. Это непростое занятие, ведь массу в большом казане нужно непрерывно помешивать на протяжении почти 24 часов.Но бывает так, что на прилавках магазинов или рынков появляется сумаляк не очень хорошего качества. Некоторые изготовители, например, разбавляют его водой, другие добавляют в лакомство всевозможные подсластители или используют при изготовлении некачественную пшеницу. В результате сумаляк теряет свой неповторимый вкус.Как правильно выбрать сумаляк разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.ЦветПервое, на что многие обращают внимание — цвет сумаляка. В идеале он должен быть похож на вареную сгущенку.КонсистенцияСумаляк должен быть густым, но не тягучим и не липким. Чем-то похож на манную кашу. И конечно же без комочков.ВкусСладковатый, но не сладкий и не приторный. Сладость сумаляка достигается благодаря соку пророщенной пшеницы и количеству воды, которую добавляют при варке.СоставВ состав сумаляка входят: пророщенная пшеница, пшеничная мука, хлопковое масло. Грецкие орехи или камни кладут в котел, чтобы масса не пригорала во время варки. Если производитель или продавец называют какие-то другие компоненты, то скорее всего это уже их собственный рецепт приготовления.Калории и аллергияСумаляк — блюдо довольно калорийное. В 100 г содержится около 650 ккал. Питательное лакомство содержит множество витаминов — А, В1, В6, С, Е, а еще полезные ферменты, кальций, магний, железо и многое другое. При этом, оно не вызывает аллергию и полезно как детям, так и беременным женщинам. Исключением может быть только индивидуальная непереносимость каких-то ингредиентов.Независимо от того, нравится вам классический сумаляк, или же более жидкий либо подслащенный, советуем уточнять у продавца состав и обращать внимание на цвет, консистенцию и вкус легендарного блюда, без которого невозможно представить Навруз.

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