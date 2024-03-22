https://uz.sputniknews.ru/20240322/navruz-uzbekistan-regiony-prazdnovaniye-43097130.html
Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото
Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото
Sputnik Узбекистан
Всенародные гуляния проходят под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!"
2024-03-22T16:57+0500
2024-03-22T16:57+0500
2024-03-22T16:57+0500
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Приходу Навруза рады и стар, и млад. Жизнеутверждающий праздник отмечают в каждой области Узбекистана, радуясь новой весне. Песни и танцы, спортивные состязания, национальные игры, выступления фольклорных коллективов, сумаляк в огромных казанах, чтобы хватило всем и множество добрых пожеланий. Яркие моменты встречи Навруза — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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навруз встреча регионы узбекистан всенародные гуляния
навруз встреча регионы узбекистан всенародные гуляния
Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото
Всенародные гуляния проходят под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!".
Приходу Навруза рады и стар, и млад. Жизнеутверждающий праздник отмечают в каждой области Узбекистана, радуясь новой весне. Песни и танцы, спортивные состязания, национальные игры, выступления фольклорных коллективов, сумаляк в огромных казанах, чтобы хватило всем и множество добрых пожеланий. Яркие моменты встречи Навруза — в фотоленте
Sputnik Узбекистан. © Хокимияты областей
Празднование Навруза в Самаркандской области
Празднование Навруза в Самаркандской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Самаркандской области
Празднование Навруза в Самаркандской области
© Хокимияты областей
Фестиваль "Navro‘z Regata" в Самаркандской области
Фестиваль "Navro‘z Regata" в Самаркандской области
© Хокимияты областей
Шествие первых в Центральной Азии лодок-драконов на фестивале "Navro‘z Regata" в Самаркандской области
Шествие первых в Центральной Азии лодок-драконов на фестивале "Navro‘z Regata" в Самаркандской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Навоийской области
Празднование Навруза в Навоийской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Андижанской области
Празднование Навруза в Андижанской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Андижанской области
Празднование Навруза в Андижанской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Андижанской области
Празднование Навруза в Андижанской области
© Хокимияты областей
Всенародные гуляния в городе Чуст Наманганской области
Всенародные гуляния в городе Чуст Наманганской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в городе Чуст Наманганской области
Празднование Навруза в городе Чуст Наманганской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Сурхандарьинской области
Празднование Навруза в Сурхандарьинской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Сурхандарьинской области
Празднование Навруза в Сурхандарьинской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области
Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области
Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области
© Хокимияты областей
Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области
Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области