https://uz.sputniknews.ru/20240322/navruz-uzbekistan-regiony-prazdnovaniye-43097130.html

Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото

Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото

Sputnik Узбекистан

Всенародные гуляния проходят под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!"

2024-03-22T16:57+0500

2024-03-22T16:57+0500

2024-03-22T16:57+0500

фото

фотолента

общество

узбекистан

навруз

самаркандская область

навоийская область

андижанская область

наманганская область

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Приходу Навруза рады и стар, и млад. Жизнеутверждающий праздник отмечают в каждой области Узбекистана, радуясь новой весне. Песни и танцы, спортивные состязания, национальные игры, выступления фольклорных коллективов, сумаляк в огромных казанах, чтобы хватило всем и множество добрых пожеланий. Яркие моменты встречи Навруза — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

узбекистан

самаркандская область

навоийская область

андижанская область

наманганская область

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