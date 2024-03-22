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Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото
Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото
Sputnik Узбекистан
Всенародные гуляния проходят под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!"
2024-03-22T16:57+0500
2024-03-22T16:57+0500
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Приходу Навруза рады и стар, и млад. Жизнеутверждающий праздник отмечают в каждой области Узбекистана, радуясь новой весне. Песни и танцы, спортивные состязания, национальные игры, выступления фольклорных коллективов, сумаляк в огромных казанах, чтобы хватило всем и множество добрых пожеланий. Яркие моменты встречи Навруза — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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навруз встреча регионы узбекистан всенародные гуляния
навруз встреча регионы узбекистан всенародные гуляния

Настроение — Навруз! Древний праздник отмечают в регионах Узбекистана – фото

16:57 22.03.2024
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Всенародные гуляния проходят под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!".
Приходу Навруза рады и стар, и млад. Жизнеутверждающий праздник отмечают в каждой области Узбекистана, радуясь новой весне. Песни и танцы, спортивные состязания, национальные игры, выступления фольклорных коллективов, сумаляк в огромных казанах, чтобы хватило всем и множество добрых пожеланий. Яркие моменты встречи Навруза — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Самаркандской области

Празднование Навруза в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
1/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Самаркандской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Самаркандской области

Празднование Навруза в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
2/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Самаркандской области

© Хокимияты областей

Фестиваль "Navro‘z Regata" в Самаркандской области

Фестиваль &quot;Navro‘z Regata&quot; в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
3/15
© Хокимияты областей

Фестиваль "Navro‘z Regata" в Самаркандской области

© Хокимияты областей

Шествие первых в Центральной Азии лодок-драконов на фестивале "Navro‘z Regata" в Самаркандской области

Шествие первых в Центральной Азии лодок-драконов на фестивале &quot;Navro‘z Regata&quot; в Самаркандской области - Sputnik Узбекистан
4/15
© Хокимияты областей

Шествие первых в Центральной Азии лодок-драконов на фестивале "Navro‘z Regata" в Самаркандской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Навоийской области

Празднование Навруза в Навоийской области - Sputnik Узбекистан
5/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Навоийской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Андижанской области

Празднование Навруза в Андижанской области - Sputnik Узбекистан
6/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Андижанской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Андижанской области

Празднование Навруза в Андижанской области - Sputnik Узбекистан
7/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Андижанской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Андижанской области

Празднование Навруза в Андижанской области - Sputnik Узбекистан
8/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Андижанской области

© Хокимияты областей

Всенародные гуляния в городе Чуст Наманганской области

Всенародные гуляния в городе Чуст Наманганской области - Sputnik Узбекистан
9/15
© Хокимияты областей

Всенародные гуляния в городе Чуст Наманганской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в городе Чуст Наманганской области

Празднование Навруза в городе Чуст Наманганской области - Sputnik Узбекистан
10/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в городе Чуст Наманганской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Сурхандарьинской области

Празднование Навруза в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан
11/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Сурхандарьинской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Сурхандарьинской области

Празднование Навруза в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан
12/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Сурхандарьинской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
13/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
14/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области

© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан
15/15
© Хокимияты областей

Празднование Навруза в Букинском районе Ташкентской области

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