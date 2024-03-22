https://uz.sputniknews.ru/20240322/pervyy-regulyarnyy-reys-samarkand-stambul-43094434.html

Как прошел первый регулярный рейс из Самарканда в Стамбул

Как прошел первый регулярный рейс из Самарканда в Стамбул

Sputnik Узбекистан

Авиакомпания Air Samarkand начала выполнять регулярные полеты в Стамбул. На начальном этапе самолеты будут летать два раза в неделю. В будущем частоту рейсов планируют увеличить

2024-03-22T15:59+0500

2024-03-22T15:59+0500

2024-03-22T15:59+0500

видео

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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Накануне в международном аэропорту Самарканда царила торжественная обстановка. Узбекистанская авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как уточнили в компании, Стамбул является одним из востребованных направлений из Самарканда. Подтверждением тому стало 100% заполнение салона (221 пассажир).По словам PR директора Air Samarkand Олега Иванова, на первом этапе рейсы будут выполнять два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.Авиакомпания также планирует расширять географию полетов.С первыми пассажирами рейса встретилась певица Севара Назархан, которая является амбассадором авиаперевозчика.Артистка не только провела автограф-сессию с поклонниками, но и поднявшись на борт самолета, пожелала всем приятного полета по интерфону, исполнив фрагмент одного из своих хитов. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: Air Samarkand — узбекская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Самарканд. Основана в апреле 2022 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Airbus A330, А321 и А321neo. В команде компании работают специалисты не только из Узбекистана, но и из России и Турции.Основная цель авиакомпании — обеспечить для самаркандцев, а также жителей соседних регионов возможность путешествовать напрямую по востребованным направлениям, а гостям – посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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первый регулярный рейс самарканд стамбул авиакомпания air samarkand