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https://uz.sputniknews.ru/20240322/pervyy-regulyarnyy-reys-samarkand-stambul-43094434.html
Как прошел первый регулярный рейс из Самарканда в Стамбул
Как прошел первый регулярный рейс из Самарканда в Стамбул
Sputnik Узбекистан
Авиакомпания Air Samarkand начала выполнять регулярные полеты в Стамбул. На начальном этапе самолеты будут летать два раза в неделю. В будущем частоту рейсов планируют увеличить
2024-03-22T15:59+0500
2024-03-22T15:59+0500
видео
эксклюзив
самарканд
стамбул
полеты
прямой рейс
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Накануне в международном аэропорту Самарканда царила торжественная обстановка. Узбекистанская авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как уточнили в компании, Стамбул является одним из востребованных направлений из Самарканда. Подтверждением тому стало 100% заполнение салона (221 пассажир).По словам PR директора Air Samarkand Олега Иванова, на первом этапе рейсы будут выполнять два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.Авиакомпания также планирует расширять географию полетов.С первыми пассажирами рейса встретилась певица Севара Назархан, которая является амбассадором авиаперевозчика.Артистка не только провела автограф-сессию с поклонниками, но и поднявшись на борт самолета, пожелала всем приятного полета по интерфону, исполнив фрагмент одного из своих хитов. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: Air Samarkand — узбекская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Самарканд. Основана в апреле 2022 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Airbus A330, А321 и А321neo. В команде компании работают специалисты не только из Узбекистана, но и из России и Турции.Основная цель авиакомпании — обеспечить для самаркандцев, а также жителей соседних регионов возможность путешествовать напрямую по востребованным направлениям, а гостям – посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты.
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Анна Желиховская
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первый регулярный рейс самарканд стамбул авиакомпания air samarkand
первый регулярный рейс самарканд стамбул авиакомпания air samarkand

Как прошел первый регулярный рейс из Самарканда в Стамбул

15:59 22.03.2024
© Sputnik
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Эксклюзив
Авиакомпания Air Samarkand начала выполнять регулярные полеты в Стамбул. На начальном этапе самолеты будут летать два раза в неделю. В будущем частоту рейсов планируют увеличить.
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Накануне в международном аэропорту Самарканда царила торжественная обстановка. Узбекистанская авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяАвиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo
Авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2024
Авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo
© Sputnik/Анна Желиховская
Как уточнили в компании, Стамбул является одним из востребованных направлений из Самарканда. Подтверждением тому стало 100% заполнение салона (221 пассажир).
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяАвиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo
Авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2024
Авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo
© Sputnik/Анна Желиховская
По словам PR директора Air Samarkand Олега Иванова, на первом этапе рейсы будут выполнять два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяАвиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo
Авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2024
Авиакомпания Air Samarkand начала регулярные полеты по направлению Самарканд – Стамбул – Самарканд на самолете Airbus A321neo
© Sputnik/Анна Желиховская
Авиакомпания также планирует расширять географию полетов.
"В скором времени мы откроем новые направления - Тбилиси, Дубай и Джидда. Помимо этого, с апреля Air Samarkand открывает чартерную программу по курортным направлениям и начинает летать на Пхукет, Бали и курорты Вьетнама", — рассказал Олег Иванов.
С первыми пассажирами рейса встретилась певица Севара Назархан, которая является амбассадором авиаперевозчика.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяАмбассадор авиаперевозчика певица Севара Назархан встретилась с первыми пассажирами рейса Самарканд – Стамбул – Самарканд
Амбассадор авиаперевозчика певица Севара Назархан встретилась с первыми пассажирами рейса Самарканд – Стамбул – Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2024
Амбассадор авиаперевозчика певица Севара Назархан встретилась с первыми пассажирами рейса Самарканд – Стамбул – Самарканд
© Sputnik/Анна Желиховская
Артистка не только провела автограф-сессию с поклонниками, но и поднявшись на борт самолета, пожелала всем приятного полета по интерфону, исполнив фрагмент одного из своих хитов. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Для справки: Air Samarkand — узбекская авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Самарканд. Основана в апреле 2022 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Airbus A330, А321 и А321neo. В команде компании работают специалисты не только из Узбекистана, но и из России и Турции.
Основная цель авиакомпании — обеспечить для самаркандцев, а также жителей соседних регионов возможность путешествовать напрямую по востребованным направлениям, а гостям – посещать Самарканд, минуя промежуточные пункты.
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