https://uz.sputniknews.ru/20240323/futbol-uzbekistan-match-katar-43109208.html

Футболисты Узбекистана проведут товарищеский матч против Катара

Футболисты Узбекистана проведут товарищеский матч против Катара

Sputnik Узбекистан

В эти дни олимпийская сборная Узбекистана по футболу во главе с Тимуром Кападзе проводит учебно-тренировочные сборы в Катаре

2024-03-23T14:08+0500

2024-03-23T14:08+0500

2024-03-23T14:08+0500

спорт

футбол

узбекистан

катар

товарищеский матч

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Сегодня в рамках учебно-тренировочных сборов в Катаре олимпийская сборная Узбекистана проведет первый товарищеский матч против хозяев поля, сообщает НОК.Игра состоится в 23.30 по ташкентскому времени на стадионе "Абдуллах бин Халифа". Ранее мы сообщали, что сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Гонконга в выездном матче третьего тура второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026.Встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Монг Кок" в Гонконге, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.Счет был открыт уже на четвертой минуте. Голы забили Эльдор Шомуродов и Рустам Ашурматов.Таким образом, сборная Узбекистана набрала семь очков и занимает первое место в группе Е в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года. Национальная команда Гонконга — на последней, четвертой позиции, имея в своем активе одно очко после трех проведенных матчей.

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