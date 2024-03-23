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Футболисты Узбекистана проведут товарищеский матч против Катара
Футболисты Узбекистана проведут товарищеский матч против Катара
Sputnik Узбекистан
В эти дни олимпийская сборная Узбекистана по футболу во главе с Тимуром Кападзе проводит учебно-тренировочные сборы в Катаре
2024-03-23T14:08+0500
2024-03-23T14:08+0500
2024-03-23T14:08+0500
спорт
футбол
узбекистан
катар
товарищеский матч
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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Сегодня в рамках учебно-тренировочных сборов в Катаре олимпийская сборная Узбекистана проведет первый товарищеский матч против хозяев поля, сообщает НОК.Игра состоится в 23.30 по ташкентскому времени на стадионе "Абдуллах бин Халифа". Ранее мы сообщали, что сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой Гонконга в выездном матче третьего тура второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026.Встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Монг Кок" в Гонконге, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.Счет был открыт уже на четвертой минуте. Голы забили Эльдор Шомуродов и Рустам Ашурматов.Таким образом, сборная Узбекистана набрала семь очков и занимает первое место в группе Е в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года. Национальная команда Гонконга — на последней, четвертой позиции, имея в своем активе одно очко после трех проведенных матчей.
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футболисты узбекистан товарищеский матч катар олимпийская сборная футбол тимуром кападзе учебный тренировочный сбор
футболисты узбекистан товарищеский матч катар олимпийская сборная футбол тимуром кападзе учебный тренировочный сбор
Футболисты Узбекистана проведут товарищеский матч против Катара
В эти дни олимпийская сборная Узбекистана по футболу во главе с Тимуром Кападзе проводит учебно-тренировочные сборы в Катаре.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik.
Сегодня в рамках учебно-тренировочных сборов в Катаре олимпийская сборная Узбекистана проведет первый товарищеский матч против хозяев поля, сообщает НОК
.
Игра состоится в 23.30 по ташкентскому времени на стадионе "Абдуллах бин Халифа".
Ранее мы сообщали, что сборная Узбекистана по футболу одержала победу
над командой Гонконга в выездном матче третьего тура второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026.
Встреча группы Е, прошедшая на стадионе "Монг Кок" в Гонконге, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.
Счет был открыт уже на четвертой минуте. Голы забили Эльдор Шомуродов и Рустам Ашурматов.
Таким образом, сборная Узбекистана набрала семь очков и занимает первое место в группе Е в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года. Национальная команда Гонконга — на последней, четвертой позиции, имея в своем активе одно очко после трех проведенных матчей.