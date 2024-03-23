В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт – главное к этому часу
10:10 23.03.2024 (обновлено: 10:26 23.03.2024)
© Sputnik / Максим Блинов/
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По словам очевидцев, в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. В пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба, сообщает РИА Новости.
"В партер Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", — говорится в сообщении.
"После этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар", уточнили в сообщении.
Что известно к этому моменту:
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