https://uz.sputniknews.ru/20240323/podmoskovye-krokus-siti-xoll-terakt-glavnoye-43106243.html

В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт – главное к этому часу

В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт – главное к этому часу

Sputnik Узбекистан

По словам очевидцев, в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки

2024-03-23T10:10+0500

2024-03-23T10:10+0500

2024-03-23T10:26+0500

россия

подмосковье

теракт

уголовное дело

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. В пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба, сообщает РИА Новости."После этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар", уточнили в сообщении.Что известно к этому моменту:

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