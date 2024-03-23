https://uz.sputniknews.ru/20240323/sa-promyshlennyy-gigant-pererabotka-neft-43110849.html
Как работает первый в ЦА промышленный гигант по переработке нефти
Как работает первый в ЦА промышленный гигант по переработке нефти
Sputnik Узбекистан
Ферганский нефтеперерабатывающий завод открылся в 1959 году, дав старт производству моторного топлива и смазочных материалов в ЦА
2024-03-23T19:08+0500
2024-03-23T19:08+0500
2024-03-23T19:08+0500
видео
узбекистан
нефть
ферганский нефтеперерабатывающий завод
продукты
завод
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Сейчас ФНПЗ считается одним из крупнейших предприятий нефтяного сектора республики. В 2020 году его передали в управление компании Saneg. С тех пор началась программа реконструкции и модернизации предприятия.О том, какие продукты выпускает завод и какие изменения его ждут, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan.
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ца промышленность гигант переработка нефть ферганский нефтеперерабатывающий завод производство моторное топливо смазочные материалы
ца промышленность гигант переработка нефть ферганский нефтеперерабатывающий завод производство моторное топливо смазочные материалы
Как работает первый в ЦА промышленный гигант по переработке нефти
Ферганский нефтеперерабатывающий завод открылся в 1959 году, дав старт производству моторного топлива и смазочных материалов в ЦА.
Сейчас ФНПЗ считается одним из крупнейших предприятий нефтяного сектора республики. В 2020 году его передали в управление компании Saneg. С тех пор началась программа реконструкции и модернизации предприятия.
О том, какие продукты выпускает завод и какие изменения его ждут, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan
.