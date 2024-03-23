https://uz.sputniknews.ru/20240323/sa-promyshlennyy-gigant-pererabotka-neft-43110849.html

Как работает первый в ЦА промышленный гигант по переработке нефти

Как работает первый в ЦА промышленный гигант по переработке нефти

Sputnik Узбекистан

Ферганский нефтеперерабатывающий завод открылся в 1959 году, дав старт производству моторного топлива и смазочных материалов в ЦА

2024-03-23T19:08+0500

2024-03-23T19:08+0500

2024-03-23T19:08+0500

видео

узбекистан

нефть

ферганский нефтеперерабатывающий завод

продукты

завод

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Сейчас ФНПЗ считается одним из крупнейших предприятий нефтяного сектора республики. В 2020 году его передали в управление компании Saneg. С тех пор началась программа реконструкции и модернизации предприятия.О том, какие продукты выпускает завод и какие изменения его ждут, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan.

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