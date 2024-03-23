Теракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото

Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть погибшие и раненые.
Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть погибшие и раненые.
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Медики грузят в машину скорой помощи женщину, пострадавшую в концертном зале "Крокус Сити Холл", где в пятницу вечером произошла стрельба.
Медики грузят в машину скорой помощи женщину, пострадавшую в концертном зале "Крокус Сити Холл", где в пятницу вечером произошла стрельба.
У концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
У концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.
Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Верхние этажи здания почти полностью выгорели.
Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Верхние этажи здания почти полностью выгорели.
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели.
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели.
Сотрудник Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Позади него горит крыша здания.
Сотрудник Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Позади него горит крыша здания.