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https://uz.sputniknews.ru/20240323/terakt-krokus-siti-xolle-tragediya-foto-43102478.html
Теракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото
Теракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото
Sputnik Узбекистан
По словам очевидцев, в концертный зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки
2024-03-23T10:52+0500
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фото
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теракт
подмосковье
скорая помощь
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фото теракт крокус сити холл очевидцы концертный зал партер мужчины камуфляж маски зажигательные шашки
фото теракт крокус сити холл очевидцы концертный зал партер мужчины камуфляж маски зажигательные шашки

Теракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото

10:52 23.03.2024 (обновлено: 12:31 23.03.2024)
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В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" на северо-западе Москвы произошла стрельба. По словам очевидцев, в концертный зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть погибшие и раненые.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть погибшие и раненые. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Maksim Blinov
/
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть погибшие и раненые.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

Возгорание в концертном зале &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Maksim Blinov
/
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Медики грузят в машину скорой помощи женщину, пострадавшую в концертном зале "Крокус Сити Холл", где в пятницу вечером произошла стрельба.

Медики грузят в машину скорой помощи женщину, пострадавшую в концертном зале &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где в пятницу вечером произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк

Медики грузят в машину скорой помощи женщину, пострадавшую в концертном зале "Крокус Сити Холл", где в пятницу вечером произошла стрельба.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

У концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

У концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Maksim Blinov
/
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У концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.

Возгорание в концертном зале &quot;Крокус Сити Холл&quot; в Подмосковье, где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк

Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где произошла стрельба. Как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

Сотрудники силовых структур у концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшим у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

Автомобили скорой помощи у концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк

Автомобили скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

Сотрудники силовых структур у концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

Сотрудники силовых структур у концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Верхние этажи здания почти полностью выгорели.

Горящая крыша концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. Верхние этажи здания почти полностью выгорели. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Maksim Blinov
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Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Верхние этажи здания почти полностью выгорели.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели.

Возгорание в концертном зале &quot;Крокус Сити Холл&quot; в Москве, где произошла стрельба. Верхние этажи здания &quot;Крокус Сити Холла&quot; почти полностью выгорели. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Сотрудник Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Позади него горит крыша здания.

Сотрудник Росгвардии у концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, где произошла стрельба. Позади него горит крыша здания. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Maksim Blinov
/
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Сотрудник Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Позади него горит крыша здания.

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