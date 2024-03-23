Теракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" на северо-западе Москвы произошла стрельба. По словам очевидцев, в концертный зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.