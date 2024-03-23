https://uz.sputniknews.ru/20240323/uzbekistan-lyudi-svety-posolstvo-rossiya-terakt-krokus-43110568.html
Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ и выражают соболезнования россиянам
Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ и выражают соболезнования россиянам
Sputnik Узбекистан
В пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие. Возбуждено уголовное дело
2024-03-23T15:34+0500
2024-03-23T15:34+0500
2024-03-23T15:34+0500
видео
теракт
посольство россии в узбекистане
цветы
соболезнования
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На следующий день после событий в "Крокусе" у посольства России в Узбекистане многолюдно – люди несут цветы и выражают соболезнования родным и близким погибших.Более подробно – в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан люди цветы посольство рф теракт крокус пятница вечер концертный зал крокус сити холл москвы стрельба погибшие пострадавшие уголовное дело
узбекистан люди цветы посольство рф теракт крокус пятница вечер концертный зал крокус сити холл москвы стрельба погибшие пострадавшие уголовное дело
Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ и выражают соболезнования россиянам
Эксклюзив
В пятницу вечером, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие. Возбуждено уголовное дело.
На следующий день после событий в "Крокусе" у посольства России в Узбекистане многолюдно – люди несут цветы и выражают соболезнования родным и близким погибших.
"Соболезнования родным и близким, столько людей пострадало. Мы переживаем вместе с ними, это трагедия для всех нас".
Мы потрясены трагедией, которая случилась в Москве. Погибли невинные люди. Люди пришли отдыхать, люди пришли с миром, а получили пули. Это было страшно.
Мы все с вами Россия, держитесь, всем соболезнования.
Более подробно – в видео Sputnik Узбекистан
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