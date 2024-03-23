https://uz.sputniknews.ru/20240323/uzbekistan-lyudi-svety-posolstvo-rossiya-terakt-krokus-43110568.html

Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ и выражают соболезнования россиянам

Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ и выражают соболезнования россиянам

Sputnik Узбекистан

В пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба. Есть погибшие и пострадавшие. Возбуждено уголовное дело

2024-03-23T15:34+0500

2024-03-23T15:34+0500

2024-03-23T15:34+0500

видео

теракт

посольство россии в узбекистане

цветы

соболезнования

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На следующий день после событий в "Крокусе" у посольства России в Узбекистане многолюдно – люди несут цветы и выражают соболезнования родным и близким погибших.Более подробно – в видео Sputnik Узбекистан.

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узбекистан люди цветы посольство рф теракт крокус пятница вечер концертный зал крокус сити холл москвы стрельба погибшие пострадавшие уголовное дело