https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-rossii-den-traura-po-pogibshim-v-terakte-krokus-sity-hall-43115230.html

В России начался день траура по погибшим во время теракта в "Крокусе"

В России начался день траура по погибшим во время теракта в "Крокусе"

Sputnik Узбекистан

В день траура в стране припустили государственные флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия, телеканалы — развлекательные программы.

2024-03-24T10:50+0500

2024-03-24T10:50+0500

2024-03-24T10:50+0500

россия

подмосковье

теракт

трагедия

траур

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. День общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" начался в России в воскресенье, сообщает РИА Новости.О решении объявить 24 марта днем траура сообщил президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам. Он назвал произошедшее кровавым, варварским террористическим актом и пообещал, что исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут неизбежное наказание.В этот день в стране припустили государственные флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. Телеканалы отказываются от развлекательных программ. В российских регионах отменили массовые развлекательные и спортивные мероприятия.С 1993 года до трагедии в "Крокусе" общенациональный траур объявляли 29 раз, в том числе после теракта в театральном центре на Дубровке в 2002 году, захвата заложников в школе Беслана в 2004 году, пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009 году. Дни траура в России объявлялись не только в связи с терактами, но и после природных катастроф, крушений самолетов, крупных аварий с большим количеством жертв, а также после смерти первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году.Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово "Зимняя вишня", который стал одним из крупнейших по числу жертв пожаров в стране за сто лет. В результате трагедии погибло свыше 60 человек, большинство из них — дети.В знак солидарности с Россией некоторые страны также объявили в воскресенье день национального траура — среди них республика Сербская и Никарагуа. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.Во всех православных храмах в воскресенье будут молиться о погибших и пострадавших в теракте. Духовное управление мусульман Москвы в связи с трагедией приостановит работу "Шатра Рамадана" у Мемориальной мечети столицы. Главный раввин России Берл Лазар в свою очередь объявил об отмене праздничных мероприятий в честь еврейского праздника Пурим, которые должны были начаться 23 марта.На место трагедии москвичи несут цветы, в регионах появились мемориалы в память о погибших. Только в субботу более 4 тысяч москвичей пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим, а ряд российских банков заявили о намерении списать кредиты жертв теракта.

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