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https://uz.sputniknews.ru/20240325/mirziyoyev-namanganskaya-oblast-yuvelirnoye-predpriyatiye-43137400.html
Мирзиёев: У нас перерабатывается всего 6% золота
Мирзиёев: У нас перерабатывается всего 6% золота
Sputnik Узбекистан
Республика увеличит внутреннюю переработку драгоценного металла
2024-03-25T17:30+0500
2024-03-25T17:30+0500
экономика
узбекистан
наманганская область
шавкат мирзиёев
золото
предприятия
ювелирные украшения
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Узбекистане при ежегодной добыче 100 тонн золота перерабатывается всего 6% драгоценного металла, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения ювелирного предприятия "Гавхар груп" в Янги-Наманганском районе, сообщает пресс-служба президента.Производственные мощности предприятия рассчитаны на 1 200 килограммов готовой продукции в год. На нем установлено современное оборудование из Турции, Италии, США и Германии.В настоящее время здесь освоили производство ювелирных изделий 10 тыс. разновидностей. В сотрудничестве с зарубежными партнерами наладили производство высококачественных золотых корпусов для часов. В 2023 году произвели 270 килограммов продукции.Кроме того, здесь налажено производство изделий любой формы на заказ с помощью 3D-моделирования.Важное подспорье в обеспечении достаточности оборотных средств и непрерывности производства — покупка золота на товарно-сырьевой бирже с отсрочкой платежа.Еще один важный аспект — кооперация с местными ювелирами. В результате те, кто ранее работал неофициально, вышли из "тени", и количество рабочих мест увеличилось. На предприятии обеспечены работой более 100 человек. Здесь же молодые люди обучаются ремеслу.Глава республики побеседовал с работниками предприятия.Также в ходе посещения региона, президент ознакомился с продукцией общества с ограниченной ответственностью "Мехмаш". Предприятие производит в год 20 тыс. тонн винтов и 18 тысяч тонн рулонной бумаги, обладая экспортным потенциалом в $6 млн. Здесь обеспечена занятость 700 человек.Мирзиёев дал указания увеличить объемы производства и экспорта крепежных изделий, используемых в автомобильной промышленности, а также количество рабочих мест.Для справки: Узбекистан — один из крупных мировых производителей золота. Его добычу осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). По прогнозам министерства горнодобывающей промышленности и геологии, в ближайшие годы добыча золота в стране может вырасти в полтора раза — до 150 тонн.
узбекистан
наманганская область
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узбекистан добыча переработка золото
узбекистан добыча переработка золото

Мирзиёев: У нас перерабатывается всего 6% золота

17:30 25.03.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаЮвелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства
Ювелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Республика планирует увеличить внутреннюю переработку драгоценного металла.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Узбекистане при ежегодной добыче 100 тонн золота перерабатывается всего 6% драгоценного металла, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения ювелирного предприятия "Гавхар груп" в Янги-Наманганском районе, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЮвелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства
Ювелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
Ювелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Производственные мощности предприятия рассчитаны на 1 200 килограммов готовой продукции в год. На нем установлено современное оборудование из Турции, Италии, США и Германии.
В настоящее время здесь освоили производство ювелирных изделий 10 тыс. разновидностей. В сотрудничестве с зарубежными партнерами наладили производство высококачественных золотых корпусов для часов. В 2023 году произвели 270 килограммов продукции.
Кроме того, здесь налажено производство изделий любой формы на заказ с помощью 3D-моделирования.
Важное подспорье в обеспечении достаточности оборотных средств и непрерывности производства — покупка золота на товарно-сырьевой бирже с отсрочкой платежа.
Еще один важный аспект — кооперация с местными ювелирами. В результате те, кто ранее работал неофициально, вышли из "тени", и количество рабочих мест увеличилось. На предприятии обеспечены работой более 100 человек. Здесь же молодые люди обучаются ремеслу.
Глава республики побеседовал с работниками предприятия.
"В нашей стране ежегодно добывается 100 тонн золота. Разрешена реализация золота предпринимателям в рассрочку. На самом деле, такой возможности нет в других странах. Однако у нас перерабатывается всего 6 процентов золота. Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы. Мы немного отстали в этой области. Поэтому создаем дополнительные условия для производства. И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль", — сказал Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЮвелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства
Ювелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
Ювелирная отрасль выходит на промышленный масштаб производства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также в ходе посещения региона, президент ознакомился с продукцией общества с ограниченной ответственностью "Мехмаш". Предприятие производит в год 20 тыс. тонн винтов и 18 тысяч тонн рулонной бумаги, обладая экспортным потенциалом в $6 млн. Здесь обеспечена занятость 700 человек.
Мирзиёев дал указания увеличить объемы производства и экспорта крепежных изделий, используемых в автомобильной промышленности, а также количество рабочих мест.
Для справки: Узбекистан — один из крупных мировых производителей золота. Его добычу осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). По прогнозам министерства горнодобывающей промышленности и геологии, в ближайшие годы добыча золота в стране может вырасти в полтора раза — до 150 тонн.
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