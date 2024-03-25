https://uz.sputniknews.ru/20240325/mirziyoyev-namanganskaya-oblast-yuvelirnoye-predpriyatiye-43137400.html

Мирзиёев: У нас перерабатывается всего 6% золота

Мирзиёев: У нас перерабатывается всего 6% золота

Sputnik Узбекистан

Республика увеличит внутреннюю переработку драгоценного металла

2024-03-25T17:30+0500

2024-03-25T17:30+0500

2024-03-25T17:30+0500

экономика

узбекистан

наманганская область

шавкат мирзиёев

золото

предприятия

ювелирные украшения

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Узбекистане при ежегодной добыче 100 тонн золота перерабатывается всего 6% драгоценного металла, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения ювелирного предприятия "Гавхар груп" в Янги-Наманганском районе, сообщает пресс-служба президента.Производственные мощности предприятия рассчитаны на 1 200 килограммов готовой продукции в год. На нем установлено современное оборудование из Турции, Италии, США и Германии.В настоящее время здесь освоили производство ювелирных изделий 10 тыс. разновидностей. В сотрудничестве с зарубежными партнерами наладили производство высококачественных золотых корпусов для часов. В 2023 году произвели 270 килограммов продукции.Кроме того, здесь налажено производство изделий любой формы на заказ с помощью 3D-моделирования.Важное подспорье в обеспечении достаточности оборотных средств и непрерывности производства — покупка золота на товарно-сырьевой бирже с отсрочкой платежа.Еще один важный аспект — кооперация с местными ювелирами. В результате те, кто ранее работал неофициально, вышли из "тени", и количество рабочих мест увеличилось. На предприятии обеспечены работой более 100 человек. Здесь же молодые люди обучаются ремеслу.Глава республики побеседовал с работниками предприятия.Также в ходе посещения региона, президент ознакомился с продукцией общества с ограниченной ответственностью "Мехмаш". Предприятие производит в год 20 тыс. тонн винтов и 18 тысяч тонн рулонной бумаги, обладая экспортным потенциалом в $6 млн. Здесь обеспечена занятость 700 человек.Мирзиёев дал указания увеличить объемы производства и экспорта крепежных изделий, используемых в автомобильной промышленности, а также количество рабочих мест.Для справки: Узбекистан — один из крупных мировых производителей золота. Его добычу осуществляют Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, Ташкентская область). По прогнозам министерства горнодобывающей промышленности и геологии, в ближайшие годы добыча золота в стране может вырасти в полтора раза — до 150 тонн.

узбекистан

наманганская область

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